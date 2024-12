La cuenta pendiente de Sonsoles Ónega y su deseo para 2025: "Aprender a delegar"

Sonsoles Ónega es una de las figuras más queridas y mediáticas de la televisión en nuestro país, conocida por su incansable trabajo en el ámbito periodístico y de los medios de comunicación. Sin embargo, en unas declaraciones recientes a las cámaras de Gtres durante un evento de vino de Bodegas Protos, la periodista y presentadora ha mostrado una faceta más íntima y humana, revelando algunos de sus retos personales y profesionales. Uno de los puntos más destacados es su reconocimiento de la necesidad de aprender a delegar, algo que ella misma considera una de sus cuentas pendientes. «Me gustaría relajarme y bajar el nivel de autoexigencia, aprender a delegar», ha dicho.

Ónega, quien lleva una vida profesional y personal muy ajetreada, ha confesado que a menudo siente la presión de no poder cumplir con todas las expectativas que tiene tanto de ella misma como de los demás. «Tengo la sensación de no cumplir con todo el mundo, pero no me da la vida», ha señalado con honestidad. Una reflexión que es un claro indicio de la carga que lleva a diario, sumada a la exigencia de su trabajo en televisión como presentadora de Y ahora Sonsoles, en Antena 3. Y es que la jornada de trabajo de Sonsoles comienza bien temprano y se alarga hasta la noche, lo que la lleva a estar constantemente centrada en el formato y en los detalles que este requiere. «La tarde es exigente porque estás desde por la mañana con el programa en la cabeza», ha reconocido.

Sonsoles Ónega en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

En su entrevista, Sonsoles Ónega también ha ahondado en otros proyectos personales con los que busca ampliar sus horizontes, más allá de la pequeña pantalla. La presentadora ha comentado que está trabajando en su propia serie, cuyos guiones ya están avanzados y se encuentra en pleno proceso de casting. No obstante, la dedicación que esto conlleva requiere de una gestión efectiva de su tiempo, algo que, como ella misma reconoce, sigue siendo un desafío. «Intento escribir de 07 a 10:45 que es cuando tengo tiempo libre», ha dicho resaltando cómo cada minuto cuenta en su apretada agenda.

Así pasará Sonsoles Ónega la Navidad

A pesar de la exigencia laboral, la presentadora también tiene tiempo para su vida personal y los suyos. Sonsoles continuará con su agenda profesional hasta el próximo 27 de diciembre. Después, se tomará unos días de descanso para compartir la Navidad con su familia, entre quienes destaca Juan, su actual pareja sentimental. La popular presentadora parece que ha recuperado la ilusión junto al financiero tras su ruptura con el arquitecto César Vidal en 2022 tras dos años juntos. Antes de eso, cabe recordar, Sonsoles estuvo casada con el abogado Carlos Pardo desde 2008 hasta 2019, y fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijos, Yago y Gonzalo.

Sonsoles Ónega en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque Sonsoles siempre se ha mostrado reservada con respecto a sus relaciones personales, la periodista ha hablado sobre una posible escapada romántica con Juan en estas fechas señaladas. «A ver si podemos hacer algo», han sido sus palabras.