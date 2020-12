Hilaria Thomas se ha convertido en las últimas horas en la protagonista de una inesperada polémica que se ha vuelto un fenómeno viral en la red. La esposa de Alec Baldwin está en el punto de mira por su presunto origen español, del que siempre ha hecho gala con mucho orgullo. Sin embargo, la realidad parece que es otra y así lo ha confesado ella misma en un vídeo. La profesora de yoga ha recurrido a Instagram, donde a compartido un vídeo en el que clarifica los detalles de su origen, después de que se cuestionara en las redes sociales. Hilaria Thomas ha explicado que nació en realidad en Boston, pero que cuando era muy pequeña se trasladó a Mallorca con su familia. Una versión muy distinta de la que hasta ahora había ofrecido sobre el tema en todos los ámbitos.

La polémica empezó cuando varios usuarios en redes sociales denunciaron que el acento español de Hilaria era un tanto sospechoso y algunos que se han presentado como excompañeros de clase aseguraron que la esposa de Alec Baldwin fue criada en Weston, en la zona de Massachusetts, muy lejos por tanto de Mallorca. La profesora de yoga no tardó en pronunciarse para aclarar los rumores: “he visto charlas en línea cuestionando mi identidad y cultura. Esto es algo que me tomo muy en serio, y para aquellos que me preguntan, reiteraré mi historia, como lo he hecho muchas veces antes», aseguró Hilaria Thomas en el vídeo. «Durante toda mi vida hubo muchas idas y venidas. Tengo mucha suerte de haber crecido hablando dos idiomas diferentes y estoy tratando de criar a mis hijos así, por lo que ellos también hablan dos idiomas. Y eso es algo muy importante para mí, especialmente teniendo a mi familia en el extranjero. Mi familia, mi hermano, mis padres… viven actualmente en España», matizaba la esposa del popular actor.

Aunque hasta ahora se pensaba que había nacido en Mallorca, la yogui ha querido dejar claro que su lugar de nacimiento es Boston, pero que se crió en nuestro país. Sin embargo, hay varias videncias de que parte de su etapa escolar la pasó en la zona de Weston, una de las más exclusivas de Nueva Inglaterra. Y es que varios de sus supuestos compañeros de clase recuerdan que Hilaria -o Hillary, que es su nombre real- no tenía el acento desmedido que ha lucido en algunas intervenciones públicas, y su árbol genealógico tampoco está muy claro en estos momentos ya que ni ella ni sus padres han tenido un pariente directo que no descendiese de los anglosajones blancos que conforman la mayoría dominante en Estados Unidos.

Apenas dos horas después de la inesperada e impactante confesión de Hilaria, Alec Baldwin también ha querido pronunciarse en redes sociales. A través de un vídeo colgado en su perfil de Instagram, el actor se ha dirigido a todos sus seguidores y ha hablado de las «falsedades y calumnias» supuestamente dirigidas contra su mujer. El intérprete no ha dudado en pedir con cierto tono de enfado a los espectadores que no hagan caso a las informaciones que niegan la identidad española de su esposa porque provienen de redes y tabloides estadounidenses, a los que ha criticado.