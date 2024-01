Después de más de 14 años de emisión, Sálvame diario llegaba a su fin el pasado 23 de junio y el Deluxe el 14 de julio. Con la suspensión de ambos programas muchos de los rostros más conocidos de la televisión se quedaron fuera de la también conocida como pequeña pantalla, como fue el caso de la poligrafista Conchita Pérez, que desde el 2012 sometió a varios famosos al polígrafo y descubrió numerosas informaciones sobre ellos, unas verdad y otras que eran mentira.

Conchita junto a las colaboradoras de ‘Sálvame’ / Gtres

Si bien Conchita formó parte de alguna manera de la crónica social de nuestro país al destapar los testimonios de diferentes rostros conocidos, sobre su esfera personal siempre se blindó. De hecho, antes de la eliminación de los citados formatos se le puso sobre la mesa la oportunidad de conceder una entrevista, pero declinó la oferta. Meses después, la poligrafista acapara la primera plana mediática al denunciar el acoso que sufre por parte de su ex pareja, José Antonio Fernández de Lanza .

Conchita en una imagen de archivo / Gtres

Conchita, que continúa focalizada en su trabajo, ha hablado sobre este entramado personal con la revista Pronto. La ex trabajadora de Telecinco ha contado que sufre «maltrato psicológico, personal y profesional» por parte de esta persona que formó parte de su núcleo en el pasado. Cabe reseñar que ya en 2011 habló sobre su relación con él en ¡Qué me dices!: «Nunca me dijo que estaba casado. Lo nuestro duró tres meses y yo aguanté tanto tiempo porque le había pagado un curso de poligrafista».

Ahora, Conchita ha hablado públicamente de la situación que vive desde entonces. «Después de que me estafara, dejé de contestar a sus llamadas telefónicas y comenzó un maltrato psicológico, personal y profesional, porque se dedicó a desprestigiarme en las redes sociales y a hablar mal de mí a todo el mundo», ha afirmado. Además, la poligrafista ha asegurado que tiene «todo tipo de pruebas que lo demuestran». «Ha conseguido engañar a todos. En la última década, le he denunciado varias veces, la última hace una semana», ha concluido.

Conchita habla tras la eliminación de ‘Sálvame’

Conchita, que es licenciada en Dirección General de Empresas, concedió en julio del pasado año una entrevista a El País, donde confesó sus emociones y pensamientos a lo largo de su su trayectoria formando parte de la cadena de Fuencarral. «Estoy muy contenta y muy agradecida. La tele ha sido un extra estupendo, pero no es mi trabajo principal, que nunca he dejado. Recibo clientes en Zaragoza y en Madrid», comenzó diciendo.



Conchita en una imagen de archivo / Gtres

Por otro lado, Concha Pérez también desveló que había sufrido alguna que otra decepción y que no consiguió hacer piña con los colaboradores. «Han sido años muy buenos, aunque también ha habido decepciones. Hay mucha hipocresía y gente que no es lo que parece. Nunca he hecho pandilla con los colaboradores», dijo sobre este asunto.

Además, mostró su firme convicción de que muchos de los invitados que se sometieron al famoso polígrafo no se lo tomaban en serio, algo que reivindicó Concha. «El que viene en pecado se suele delatar solo. Creen que no funciona o que es un juego y que van a ganar. Y no lo es», expresó.