Inés Hernand ha sorprendido al anunciar que se ha casado con su pareja, Guillermo Camacho, más conocido como DJ Verse. La presentadora y abogada ha roto con su habitual discreción y reaparecido en redes sociales para contar en primera persona que se ha vestido de blanco para pasar por el altar con su chico, al que presentó hace justo un año. La comunicadora, que dio el salto a la fama tras presentar el Benidorm Fest, ha aprovechado las vacaciones de Semana Santa para viajar hasta la otra punta del mundo y poner el broche de oro a su relación.

Así ha sido la boda de Inés Hernand en Las Vegas

Una vez más, Inés Hernand ha roto con lo establecido. La comunicadora, que siempre ha dejado claro que las tradiciones no son lo suyo, ha volado hasta la icónica capilla de Nevada Graceland Wedding Chapel, en Las Vegas, para casarse con DJ Verse tras más de un año de una discreta relación. «Os relataré este momento al detalle porque no tuvo desperdicio. Mi sueño absoluto. Casados en el mismo sitio que David Guetta y Jon Bon Jovi», ha escrito la presentadora tras compartir las imágenes en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @ineshernand

A escasos días del estreno de La familia de la tele, la presentadora ha publicado unas fotos de uno de los días más importantes de su vida hasta la fecha. Para la ocasión, la madrileña ha optado por lucir un vestido corto y blanco de House of CB (una de las marcas favoritas de las influencers). Además, como complemento principal, la comunicadora ha lucido un sombrero diseñado por Mario Martín. «Gracias, Mario Martín por el sombrero cowboy custom, cariño mío. Ni en mis mejores sueños», ha escrito en su cuenta personal. Para completar el look, en lugar de llevar los típicos stilettos, ha optado por unas botas cowboy negras. Además, como regalo de bodas, en las manos ha llevado unos mitones de Harley Davidson negros con tachuelas plateadas. En cuanto al beauty look, la colaboradora televisiva ha apostado por un clean look destacando los labios, que se los pintó en tono carmín. Por su parte, DJ Verse optó por un total look negro de camiseta de manga corta y pantalones negros con deportivas blancas.

Otros famosos que se han casado en Las Vegas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo)

Desde 1939, Las Vegas tiene un curioso espacio donde muchas parejas pueden casarse. A lo largo de la historia y desde su apertura, son muchos los famosos los que han decidido poner el broche de oro a sus respectivas historias de amor con Elvis como testigo. Este local, situado en el centro de Las Vegas Strip, ha sido el lugar escogido por muchos rostros conocidos para su «sí, quiero», como fue el caso de Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo. También han pasado por este altar celebrities de la talla de Andie MacDowell, Rob Zombie, Selma Hayek o Johnny Depp, entre otros.