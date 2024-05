Así vive ahora Chelsy Davy, la polémica ex novia del príncipe Harry que ha dado un giro radical

Como todo el mundo sabe, la vida del príncipe Harry cambió cuando conoció a Meghan Markle. Terminó separándose de la Familia Real y empezando una vida en California, donde reside actualmente con sus dos hijos. Pero, ¿qué mujer ocupó el corazón del duque de Sussex antes de Meghan? Se llama Chelsy Davy y en su momento ocupó las portadas de muchas revistas, pero actualmente disfruta de una posición mucho más discreta. Su trayectoria ha dado un giro radical.

La última vez que se habló de ella fue en junio de 2023, cuando su nombre salió a la luz en la batalla legal que emprendió el príncipe Harry. Este último denunció a Mirror Group Newspapers por publicar que había estado en un bar erótico junto a un grupo de amigos. El diario asegura que todo sucedió en 2006, cuando el hijo menor de Lady Di estaba saliendo con Chelsy.

Chelsy Davy, paseando por Londres. (Foto: Gtres)

La joven formó parte de la esfera pública durante mucho tiempo. Los paparazzi le perseguían y algunos periodistas se dedicaron a investigar en su vida privada, por eso apoyó a Harry durante su guerra contra la prensa. Chelsy Davy fue la pareja más mediática del duque y pagó un precio muy caro por ello: tuvieron que romper la relación.

El motivo de la ruptura

Chelsy Davy adoraba a Harry y viceversa. El entorno aseguran que formaban una pareja perfecta y que estaban muy compenetrados, el problema era que ella no se sentía cómoda siendo el centro de atención. Los medios británicos perseguían al príncipe sin cesar y pensó que la única solución era apartarse. La separación definitiva está fechada en 2011. No obstante, siguen manteniendo cierta amistad. Entre ellos no sucedió nada grave, por eso Chelsy se ofreció a ayudar a su ex.

El príncipe Harry, en Canadá. (Foto: Gtres)

Davy ha cambiado de vida totalmente. Eso sí, sus costumbres están a la altura de cualquier aristócrata o miembro de la alta sociedad inglesa. Frecuenta restaurantes de lujo, usa ropa de diseño y hace viajes exóticos, pero todo ello en la más estricta intimidad.

¿A qué se dedica Chelsy en la actualidad?

La ex novia de Harry ha trabajado muy duro para fundar su propia empresa. Se llama Aya África y es un negocio de moda que, como su propio nombre indica, bebe de la cultura africana. Hay que subrayar que la joven nació en Zimbabwe y pasó allí sus primeros años, pero con el paso del tiempo se mudó a Reino Unido, país que le acercó al príncipe.

Chelsy Davy ha estudiado Economía y Filosofía, aunque su gran pasión es la gemología, por eso se formó como tal en el Instituto Gemológico de América. Dicho centro está especializado en diamantes y tiene fama a nivel mundial.

La boda secreta de Chelsy Davy

Chelsy Davy, por la noche en Londres. (Foto: Gtres)

Durante sus últimos años se ha mantenido lejos de los focos, pero su trayectoria personal ha estado repleta de momentos importantes, sobre todos: su boda y el nacimiento de su primer hijo.

Chelsy se casó en secreto con el empresario San Cutmore-Scott, dueño de la cadena de hoteles Bijou Collection. Celebraron su enlace en la privacidad, en 2022, y únicamente invitaron a familiares y amigos cercanos. Más adelante, la ex del príncipe Harry se quedó embarazada y dio a luz a Leo. Este proceso también se desarrolló lejos de los focos.