Así se siente Carlo Costanzia cuando se separa de Alejandra Rubio para dormir en la cárcel

Carlo Costanzia ha inaugurado su nueva etapa como padre compartiendo sus primeras impresiones en una entrevista en ¡De Viernes!. Con una sinceridad que lo caracteriza, el actor ha relatado cómo está viviendo los primeros días junto a su hijo, fruto de su relación con Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. Entre anécdotas, elogios y algún que otro desafío, Carlo no ha dejado a nadie indiferente.

«Sigo durmiendo en el centro»

Han pasado solo dos semanas desde el nacimiento del pequeño Carlo, pero el actor ya siente que su vida ha cambiado para siempre. «Es lo más bonito que me ha pasado», aseguró durante la entrevista, donde no pudo evitar emocionarse al recordar el momento en que vio a su hijo por primera vez. «Cuando lo ves ahí, ya no en un 4D, y te das cuenta de que es una personita que va a estar siempre contigo… Eché un par de pucheritos, como es normal», confesó con ternura.

Carlo Costanzia durante su última entrevista. (Foto: Telecinco)

Pese a su entusiasmo, Carlo también reconoció que ser padre no es tarea sencilla, especialmente en su situación actual. «Sigo durmiendo en el centro y eso es lo más complicado. Duermo menos porque estoy lejos de mi familia, pero es lo que toca», explicó, haciendo referencia a la pena de prisión que aún cumple y que finalizará en marzo.

«Voy a cumplir hasta el último día»

En la entrevista, el actor no evitó hablar sobre el cumplimiento de su condena por un caso de estafa, una etapa que asegura estar afrontando con entereza. «Como ciudadano creyente en que las cosas tienen que cumplirse de la manera correcta, voy a terminar lo que me queda de condena hasta el último día, aunque crea que ha sido injusta», señaló con determinación, dejando claro que su objetivo es dar ejemplo tanto a su familia como al público que lo sigue.

Carlo Costanzia durante su última entrevista. (Foto: Telecinco)

A pesar de las adversidades, Carlo se muestra optimista y agradecido por esta nueva etapa en su vida. «Disfruto momento a momento de mi bebé. Es un comilón, pero se porta muy bien», comentó entre risas, dejando claro que el pequeño Carlo ya ocupa el centro de su vida.

Alejandra Rubio, una buena madre

La hija de Terelu Campos también fue protagonista de la conversación. Carlo no dudó en alabar a Alejandra, destacando su papel como madre primeriza. «Me parece increíble lo bien que se está adaptando. A veces le digo: ‘¿seguro que es tu primer hijo?’», comentó con admiración. Además, confirmó que Alejandra ya se está recuperando tras el parto: «Está muy bien».

En cuanto a los rumores de crisis que habían circulado durante el embarazo, el actor fue tajante. «Lo siento por la gente que quiere que nos separemos o que nos odia, pero esto no hace más que juntarnos más. Así que lo siento, pero nos tendréis aquí mucho rato», declaró, dejando claro que su relación está más sólida que nunca.

Una exclusiva por venir

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en el hospital. (Foto: Gtres)

Carlo aprovechó la entrevista para revelar un proyecto que seguramente entusiasmará a sus seguidores. Según contó, durante la gestación de su hijo, se grabó un documental que verá la luz en un futuro próximo. Aunque no dio muchos detalles, dejó entrever que esta producción será un homenaje a esta etapa tan importante de su vida.

Terelu, orgullosa de su familia

En el plató, Terelu Campos no pudo ocultar su emoción al escuchar las palabras de su yerno. Entre risas y algún que otro comentario jocoso, Santi Acosta pidió «una fregona» para secar las lágrimas de la orgullosa abuela, un momento que cerró con un toque de humor la entrevista.

Con esta aparición, Carlo Costanzia ha demostrado que está dispuesto a enfrentar los retos de la paternidad con valentía y compromiso. Su historia no solo inspira, sino que también marca el comienzo de un capítulo lleno de amor y nuevos proyectos.