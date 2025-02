La boda de Magdalena González-Serna: vestido de ensueño e invitados VIP en la catedral de Sevilla

La catedral de Sevilla se ha vestido de gala. Mientras los actores más importantes de nuestro país estaban en la celebración de los premios Goya 2025, algunos rostros de la crónica social viajaron a la capital hispalense para asistir a la boda de Magdalena González-Serna y Antoliano Rodríguez Márquez. El evento ha estado marcado por el romanticismo. Ella es hija del cantante y compositor Rafael González-Serna, así que siempre ha estado bien posicionada ente la alta sociedad. Esa es la razón por la que a su enlace matrimonial han acudido algunos rostros tan importantes como Cayetana Rivera, hija del torero Francisco Rivera.

La novia ha impresionado a todos con un espectacular vestido de color crema y estilo clásico. Estaba compuesto por una falda con vuelo cuya característica más notoria era el bordado. El cuerpo del traje, ceñido y con una hilera de botones, aportaban un aire bastante elegante al look. Magdalena no ha renunciado a uno de los complementos más comunes en este tipo de eventos: el velo. La tela del mismo estaba sujeta con una delicada tiara que hacía juego con el resto de joyas.

Magdalena González-Serna y Antoliano Rodríguez Márquez. (Foto: Gtre)

Decenas de curiosos se acercaron al citado templo para ver a la hija de Rafael González-Serna, quien no dejó de sonreír en ningún momento. Posó para la prensa, fue amable con sus admiradores y disfrutó de la felicidad que mostraban todos sus invitados, entre los que se encontraban la presentadora Mariló Montero, quien escogió para la ocasión un conjunto tan atrevido como acertado. Llevaba una falda oscura de flores combinada con una blusa verde con el mismo estampado.

Mariló Montero en Sevilla. (Foto: Gtres)

La alta sociedad viaja a Sevilla

Magdalena González-Serna y Antoliano Rodríguez Márquez siempre han mantenido un perfil bastante discretos. Están centrados en sus respectivas carreras y evitan el foco en todas sus apariciones, pero nadie puede negar que su boda ha sido el gran evento de la temporada. Es imposible no hablar de ellos en determinadas circunstancias, sobre todo porque tienen contacto con las personas más importantes de la alta sociedad.

Cayetana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo, no ha querido perderse la boda de sus amigos. Como no podía ser de otra forma, iba perfecta. Llevaba un look formado por el diseñador Nicolás Montenegro, un artista que ha trabajado en distintas ocasiones con la Casa de Alba. Con el paso del tiempo, la presencia de la joven ha adquirido un significado especial. Todo lo que hace se convierte en tendencia, pues forma parte de una de las familias más importantes de España.

Cayetana Rivera y Rocío Crusset. (Foto: Gtres)

Cayetana ha coincidido con la modelo Rocío Crusset, hija del periodista Carlos Herrera y de la presentadora Mariló Montero. Es modelo, ha desarrollado su trayectoria en el mercado internacional y sus apariciones siempre son aplaudidas.

Una bonita historia de amor

Magdalena González-Serna y Antoliano Rodríguez Márquez. (Foto. Gtres)

Magdalena y Antoliano han puesto el broche de oro a una relación perfecta. Con este ‘sí, quiero’ no solo se convierten en marido y mujer, también dan paso a una nueva etapa que estará marcada por la unión.

El novio es abogado, uno de los mejores en su sector. Le pidió matrimonio a su actual mujer el pasado 1 de diciembre y ella compartió en su perfil oficial de Instagram: «¡Pedidos! No puedo estar más feliz y agradecida por la familia y amigos que tenemos. ¡Y por supuesto por el hombre que la vida ha puesto a mi lado! Te quiero. Por toda la vida que nos queda por delante, siempre juntos».