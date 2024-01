Baby Boom VIP: todos los bebés famosos que nacerán en 2024

En la vida de los famosos, a lo largo del 2021 y 2022 ocurrió el fenómeno denominado: baby boom. Han sido muchas las parejas que han decidido aumentar la familia y este 2023 no ha sido para menos. María Casado, Cristina Pedroche, Inma Cuesta, Alice Campello, María Fernández- Rubíes o el cantante Melendi, han recibido a sus pequeños estos meses. A las puertas del 2024, han sido muchos los rostros conocidos que han tomado el relevo y anunciado que serán padres el próximo año. Desde Marta Ortega, hasta Claudia Osborne, en LOOK hemos querido hacer una recopilación de las famosas que van a ser madre los próximos meses.

Gabriela Guillén y Bertín Osborne

Gabriela Guillén en Madrid/ Gtres

El pasado mes de julio, se dio a conocer la noticia de que Bertín Osborne volvía a ser padre a sus 69 años con Gabriela Guillén. Desde que se conoció la información, la noticia se ha convertido en uno de los grandes titulares de la prensa del corazón. El presentador será padre a principios del 2024. Para ella es su primer hijo, pero para él es su séptimo, tras Cristian, – que falleció a los pocos días de nacer- , Alejandra, Eugenia y Claudia, fruto de su matrimonio con Sandra Domecq; y Kike y Carlos, nacidos tras su matrimonio con Fabiola Martínez, de la que se divorció a comienzos del 2021.

Claudia Osborne y José Entrecanales

La hija de Bertín Osborne, al igual que su padre, aumentará la familia el próximo año. Claudia Osborne anunció que está esperando su segundo hijo junto a su marido, el empresario José Entrecanales. Será una niña y se llamará Violeta. La pareja espera que nazca a principios de noviembre, como anunció la mamá a través de sus redes sociales.

«Me ha dado pena que esta vez no os hayáis enterado por mí, pero me he confiado y, queriendo alargar los días de intimidad y de disfrute de este embarazo que tanta ilusión nos hace, la noticia ha transcendido, así que es hora de confirmarla», escribía la hija de Bertín Osborne y Sandra Domecq junto a un vídeo que publicó en su perfil, en el que se la ve acariciándose la barriga en la que ahora mismo está creciendo su pequeña.

Marta Ortega y Carlos Torreta

Marta Ortega y su marido/ Gtres

La presidenta no ejecutiva de Inditex es madre de dos niños y se espera que a finales de este año o los primeros días de 2024, aumente la familia con otro pequeño más. Durante estos meses, ha cogido especial relevancia los diferentes estilismos de premamá que ha lucido la empresaria.

Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón

La influencer anunció en sus redes sociales que sería madre por primera vez junto a su marido Ignacio. «Cuando crees que el amor no puede superarse…», confesaba en su post de Instagram, bajo una imagen en la que se puede ver a la pareja fundida en un cariñoso beso, cogiendo las primeras imágenes de su bebé.

Marta Lozano y Lorenzo Remohi

«Uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando creamos nuestra familia y ahora… la familia crece. Estamos deseando conocerte», escribía la influencer catalana en sus redes sociales. Marta hizo pública la noticia con un vídeo en la que se le veía muy emocionada, durante una ecografía y con la voz en off de su sobrino. A las pocas semanas, el matrimonio anunció con unos cañones con polvos holi que esperaban un niño y se llamará Lorenzo.

Maluma y Susana Gómez

«Este es y será por siempre mi mayor sueño (por ahí viene la verdadera Maluma Baby)”, decía el artista emocionado tras anunciar que iba a ser padre con su novia Susana Gómez. Como todo cantante, el colombiano quiso hacer algo especial, y por eso lo hizo público en forma de canción, titulada Procura que narra su bonita historia de amor con la madre de su futuro bebé: “Siempre la música ha sido mi mejor canal de comunicación y en este caso no fue la excepción, quisimos regalarles un vídeo que contara un poco nuestra historia y como hemos llegado hasta aquí”, continuaba contando en su perfil.

Belén Cuesta y Jorge Suquet

De compartir papel protagonista en la misma película, a protagonizar su nueva película como padres en la vida real. La pareja espera a su primer hijo: “Esta nueva forma me tiene con los pantalones desabrochados y el corazón fuerte de amor como nunca. Ay”, relataba. La actriz anunció su embarazo con un carrusel de imágenes en los que se le puede apreciar su avanzada tripa de embarazada. Esta noticia, pilló a casi todo el mundo por sorpresa, ya que una de sus últimas apariciones públicas, fue cuando recogió ​​el Goya por ‘La trinchera infinita’, consiguió disimular su tripa con su look de Chanel.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio

Violeta y Fabio tuvieron a su primera hija, Gala, hace poco menos de un año y a la que le van a dar un hermanita. A través de un vídeo, en el que aparecía un lienzo con las pequeñas huellas pintadas por Gala y de su perra Canela, la pareja desveló que esperaban una niña, Gia.

Viki Costa y Javier Menendez

“Estamos esperando una hermanita para Ian, y no podemos sentirnos más afortunados con la vida”, decía la propia Viki en sus redes sociales junto a la ecografía de su bebé. La pareja de influencers fitness esperan a su segundo hijo en los próximos meses del 2024. Debido a la buena relación que tienen la influencer y Cristina Pedroche, el futuro recién nacido, será el compañero ideal para Laia, la hija de la presentadora que nació el 14 de julio.

Miguel Herrán y Celia Pedraza

El actor que dio vida a Río en La casa de papel, el pasado mes de junio, reveló que será padre por primera vez. Miguel Herrán y Celia Pedraza, — hermana de María Pedraza—, han decidido aumentar la familia: «Bueno… poco más puedo decir. Las imágenes hablan por sí solas… Esta es mi familia, y es lo que más quiero en este mundo. Celia Pedraza me ha hecho el mayor regalo de mi vida. Vamos a ser padres. Todavía no sabemos nada, solo que de momento está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar», escribió en su cuenta de Instagram.