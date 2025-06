Así era Niccolo Iglesias, el sobrino de Julio Iglesias fallecido que hoy cumpliría 22 años

Julio Iglesias es uno de los artistas más importantes de nuestro país. También se ha posicionado como una estrella global y sus creaciones musicales se escuchan por todo el mundo. A pesar de su abultada y exitosa trayectoria, hace algo más de un año el intérprete de Hey! vivió uno de los momentos más duros de su vida. El pasado mes de febrero de 2024 fallecía Niccolo Iglesias, hijo de Jorge Iglesias, sobrino del internacional artista. Con motivo de su 22 cumpleaños, Victoria Iglesias le ha rendido su particular homenaje. Ha sido a través de las redes sociales. Con una fotografía en la que aparece al lado de su primo y su hermana vestidos de gala.

«Hoy sería tu 22 cumpleaños», ha comenzado diciendo. Un emotivo texto en el que ha reflejado su deseo imperante de poder celebrar esta fecha con él. «Te echamos de menos cada día», ha revelado. Para finalizar, ha confesado sus sentimientos más profundos con un sentimental «te quiero», junto a un emoticono de corazón blanco.

Historia de Victoria Iglesias recordando a su primo Niccolo. (Foto: Instagram)

Aunque en los últimos tiempos el ex marido de Isabel Preysler ha tratado de mantener su vida íntima en un segundo plano, son diversos los detalles que se conocen y los que él mismo ha desvelado en numerosas exclusivas a lo largo de los años. Gracias a los perfiles en redes sociales de Cristina y Victoria podemos conocer algunos movimientos de la familia. Ambas son fruto del matrimonio que Julio mantiene con su esposa, Miranda Rynsburger, y utilizan su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores ciertos instantes de sus vidas. Con motivo del aniversario de la muerte del joven, sin ir más lejos, le recordaron a la vista de todos sus followers. «Un año después y no hay un día que no piense en ti. Hay tanto que querría contarte. Te echo de menos, Nico. Siempre en nuestros corazones», rezaba su recuerdo acompañado de una instantánea en blanco y negro de ellos de niños.

Niccolo Iglesias con una de sus primas. (Foto: Instagram)

¿Quién es Niccolo Iglesias?

Pese a pertenecer a un clan que es habitual del papel couche, pocos son los datos que se conocen acerca del fallecido. Es uno de los sobrinos más desconocidos del cantante. Nació y se crió en Miami y siempre ha mantenido una muy estrecha relación con todos sus primos. Era hijo del productor musical y fundador de Iglesias Entertainment, Jorge Iglesias. Y a su vez es nieto de Carlos Iglesias, hermano de Julio.

El trágico deceso se desencadenó por una afección de salud que le mantuvo ingresado durante varias semanas en un hospital de su ciudad natal. Un empeoramiento de esta hizo que su vida se truncara. Todo un mazazo para sus allegados.

Por las imágenes que han trascendido de él, es un joven que guarda parecido con algunos de los miembros de su estirpe, especialmente con su progenitor. A lo largo de su tristemente corta vida, compartió momentos en familia con Julio Jr., Tamara Falcó, Enrique y Chabeli. El pasado año 2019 dio un paso más en su imagen pública y acudió con sus primas, Victoria y Cristina, a Le Bal des Débutantes, un prestigioso evento que reúne cada año a los jóvenes de la alta sociedad parisina. Estas fotos, junto a algunas de su infancia que atesoran los álbumes familiares, son a las que recurren las gemelas para recordarle en fechas señaladas.