¿Dónde está Anna Ferrer? Esa ha sido una de las preguntas más repetidas de los últimos días y que ya tiene solución. La influencer acostumbra a ser muy activa en redes sociales y durante un lapso de tiempo dejó de postear contenido, algo que hizo despertar la intriga de sus followers. Finalmente, la protagonista ha reaparecido para desvelar el motivo de su ausencia.

«Hola churris 👋🏽 Os estoy echando de menos, pero la verdad que estoy muy bien, y sobre todo muy agradecida por todos vuestros mensajes de amor 🙏🏽❤️ Soy afortunada!!!! Espero que estéis teniendo muy buenos días vosotros también ✨». La joven comentó que había estado ingresada en un hospital de Sevilla para someterse a una operación estética: una rinoplastia.

«Me he hecho una rinoplastia. Es algo que siempre tenía en mente (y os he contado alguna vez que si me hacía algún retoque estético sería eso) y al final me he decidido», comenzó diciendo. Reconoce que estaba «muy nerviosa» por la intervención y que ese fue el motivo por el que prefirió no pasarse por Instagram.

La influencer ha estado muy cuidada, especialmente por su madre, que ha disfrutado de tiempo junto a ella: «Mi madre me ha llevado a comer por ahí. No llevaba ni 24 horas desde que me había operado. Lo que me gusta una terracita, no lo puedo evitar». Por último, agradeció todas las muestras de cariño y de interés por haber estado días ausente: «Gracias por preocuparos por mí y perdonarme por haber estado desaparecida».

Lo cierto es que Anna Ferrer vive uno de sus momentos más dulces. El pasado otoño dio un paso de gigante al dejar la casa de su madre e independizarse junto a su novio Iván. La pareja se ha mudado a un coqueto piso en el centro de Madrid, dejando así el extrarradio donde vivía con Paz Padilla. Junto a su madre sigue llevando el boyante negocio de ropa, su boutique No ni ná.

Casi al mismo tiempo que Anna Ferrer comunicaba a sus seguidores la notica de su operación estética, Paz Padilla se veía envuelta en una agria polémica con Belén Esteban. Una vez más, el asunto de las vacunas y las controvertidas palabras de la gaditana en las que parecía dudar de las vacunas, fueron el detonante. “No me creo lo que estás diciendo, y como no quiero tener una guerra, prefiero sentarme”, dijo Belén. Unas palabras que obtuvieron respuesta por parte de Paz: “Me da igual que no te lo creas. Yo no soy antivacunas. Pero sinceramente, creo que te has pasado. Decir que miento… Si quieres, vamos a un juzgado».

Pero lo más tenso estaba por venir: “A ver, Belén, ¿por qué no creo yo en la vacuna?, dime, que te has metido en esto tú solita”. La de San Blas, muy molesta, contestó: «Oye, Paz, la que te has metido eres tú haciendo ese vídeo. A mí no me eches ahora la culpa. Y las caras de Anne y María del Monte eran un poema”. Inmediatamente después, Padilla se levantó de su sitio para marcharse del plató.