Ángel Antonio Herrera ha aprovechado la presentación de su última obra de poemas, ‘Los espejos nocturnos’, para hablar de su pasión por su profesión y de cómo es su relación con algunos de los personajes más importantes de nuestro país. Cercano, y sincero, así se ha mostrado el periodista y escritor que ha reconocido que no le gusta hablar de su vida privada, pero sí destacó el apoyo de su pareja, la también periodista Carmen Ro, quien lleva años a su lado y con la que dice estar feliz.

La vida amorosa del periodista siempre ha sido un misterio y son muy pocas las ocasiones que la pareja se ha dejado ver junta en un photocall o eventos públicos. Aunque ambos son personajes conocidos, prefieren mantener su romance en la intimidad.

Ángel Antonio Herrera arropado por su pareja, Carmen Ro, en la presentación de su nuevo libro / Gtres

“Nunca he respondido a esas cosas de mi vida privada, porque creo que no son importantes. Es decir, quien quiera recurrir a mi intimidad que compre mi libro de poemas, yo ofrezco mi plena intimidad al precio de 20 euros” ha respondido el autor. Y es que, tal y como ha comentado el escritor, esta publicación puede considerarse una autobiografía en verso donde se hace una recopilación de sus obras poéticas durante las últimas tres décadas. Se trata de un total son seis poemarios que han sido creados de manera cronológica, desde el 1984 y hasta el 2014.

La relación entre Ángel Antonio Herrera y la Reina Letizia

Entre sus relaciones, Herrera ha destacado que sí conoce de cerca a la esposa del Rey Felipe VI con quien ha coincidido de cerca en varias ocasiones antes de que fuera Reina. La primeras ocasiones, en varios actos de manera espontánea. Y después, «nos hemos encontrado dos particulares, porque no había protocolo de nada, sino que nos encontramos en un centro comercial». Allí charlamos un rato y luego me he encontrado con ella y hemos tenido y tenemos una relación muy grata”, ha dicho.

Y continuó explicando cómo es la soberana en las distancias cortas. «Charlamos un rato, muy del tuteo, porque a mí no me sale otra cosa», ha afirmado.

Ángel Antonio Herrera prsenta ‘Los espejos nocturnos’, su última obra / Gtres

Además de hablar de sus encuentro con la Reina, el escritor ha aprovechando para revelar cómo es trabajar con Sonsoles Ónega y Susanna Griso. “Con Susanna Griso llevo casi dos décadas. Espero que no se moleste un poco por la precisión en el tiempo, pero es verdad que con Susana llevo desde que comenzó con Espejo Público y no encuentro mejor sitio para mí que un programa de esos de actualidad llevado con seriedad y estoy a gusto”. Asimismo, ha resaltado la simpatía e inteligencia de Sonsoles: «Es un voltaje televisivo. Y también estoy contento”.

Por otra parte, asegura que a lo largo de su carrera profesional le han quedado cosas pendientes: «Me hubiera gustado entrevistar en su momento a un futbolista del Real Madrid, porque soy muy del Real Madrid, en el recreo los cromos, pero siempre hay gente pendiente de entrevistar».