Alonso Caparrós denuncia el acoso sexual de un conocido director de cine

Fue en octubre de 2017 cuando el #MeToo comenzó a copar titulares en la crónica social de nuestro país, y lejos de nuestras fronteras, para denunciar la agresión y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones de abuso contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense, Harvey Weinstein. Y lo cierto es que, desde entonces, son muchos los rostros conocidos que han dado un paso al frente y contado sus experiencias en torno a este asunto. El último, Alonso Caparrós.

El que fuera tertuliano de Sálvame, que trabaja ahora como colaborador en Espejo Público, en Antena 3, se ha sentado junto a Susanna Griso y Gema López, entre otros compañeros del formato, para hablar de un difícil episodio de su carrera. A raíz de las recientes acusaciones de violencia sexual contra el director Carlos Vermut, por parte de tres mujeres y recogidad un artículo del diario El País, y de las sonadas declaraciones de José Coronado sobre por qué las supuestas víctimas denuncian años después del hecho, que después el propio actor matizó; Caparrós ha querido relatar su experiencia para, en sus propias palabras, concienciar sobre unos delitos que llevan pasando décadas ante el silencio de la mayoría.

Alonso Caparrós por las calles de Madrid / Gtres

«Yo tendría unos 20 años, no llegaba a los 30. Yo conozco a un director de cine, de élite, en un evento, y después vuelvo a coincidir con él una segunda vez, porque yo trabajaba entonces de reportero. Vamos charlando y me propone una cena en la que yo voy a hablar de mi esperanza como actor, a venderme y a contarle que estoy empezando como actor. Ahí comienza un intercambio, en el que me dice que sí, que lo suyo es que hagamos una prueba, te veamos y seguimos charlando sobre un posible futuro (en lo que se refiere a los castings). En esa misma cena, después de tomar algo, me invita a su casa y entonces allí estamos tomando algo hasta que llega un momento en el que ya hay una propuesta clara», ha comenzado diciendo el colaborador de televisión.

Alonso ha confesado que se trató de una propuesta donde el director le dejaba claro que su futuro laboral dependía de una posible relación sexual con él. Esto provocó que el madrileño se marchara del lugar haciéndose mil y una preguntas para sí mismo. «A los dos días pienso qué ha pasado ahí. Me preguntaba a mí mismo si había yo dado a pie para ello. Está todo basado en una situación de poder. Luego piensas si tú has sido el que has dado pie. Fue una propuesta verbal, no me llegó a tocar. De todas formas, él sabía que yo siempre tomo las distancias. No había malicia por su parte. Eso es lo más preocupante, era como natural. Es complicado. No sabría decirte si podría denunciar. Si tomara la decisión de hacerlo, pasaría por un calvario», ha contado.

Alonso Caparrós en un evento en Madrid / Gtres

Tras sus palabras, Gema López ha confesado saber de quién se trata. «Yo sé de quién está hablando. Si le preguntas a una persona en la calle por diez, sale este nombre. Es conocidísimo. Y del mismo director conozco dos casos que se ha sentido violentos o no han sabido interpretar y ellos decían lo mismo: ‘esto, cómo lo cuento o denuncio…’», ha dicho.