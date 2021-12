Alexia Putellas ha hecho historia. La futbolista que milita en las filas del Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España recibió el pasado lunes 29 de noviembre el Balón de Oro, reconocimiento con el que se posiciona como la mejor jugadora del mundo.

«Hago lo que me apasiona. Estoy muy agradecida a todos aquellos que me han ayudado, que han estado a mi lado, a esos que me llevaban a los campos cuando empezaba a jugar, es decir, a mi familia. Hay que trabajar y que todas las que quieran jugar, que lo hagan. Todas las niñas pueden soñar con ser futbolista», dijo la jugadora del Barcelona cuando subió al escenario a recoger el prestigioso trofeo. «Son muchos sentimientos. Soy una privilegiada. No va a ser el último Balón de Oro de una jugadora del Barcelona. Esto acaba de empezar», añadió orgullosa de este logro.

Como era de esperar las redes sociales no han parado de hablar de la hazaña de Alexia Putellas y le han mandado una infinidad de mensajes, incluso grandes figura del deporte como Gerad Pique no quisieron perder la oportunidad de dedicarle unas palabras a la ganadora del Balón de Oro 2021. «¡Muchas felicidades, Alexia. ¡Te lo mereces!», expresó la pareja de Shakira. El exentrenador del equipo azulgrana, Lluís Cortés, también lanzó un mensaje a Alexia. «Un reconocimiento más a la gran temporada que vivimos con el @FCBfemeni. Y cuando decíamos que sí era posible, nos tomaban por locos… Pues otra locura conseguida. Felicidades Alexia y como siempre digo: no pares”, dijo.

Actualmente, juega como delantera y centrocampista en el Fútbol Club Barcelona desde 2012. Se formó en las categorías inferiores del C.E. Sabadell y del R.C.D. Espanyol. En su paso por el equipo azulgrana ha llegado a ganar cinco campeonatos de liga, seis copas de la Reina y una Liga de Campeones Femenina de la UEFA. Además, ha logrado un triplete en la temporada 2020-2021 al conseguir el triplete continental por primera vez en su carrera deportiva.

Cuando tan solo tenía 18 años, Alexia recibió un duro mazazo: la muerte de su padre. Durante su discurso en la entrega del Balón de Oro, Putellas quiso rendirle homenaje y le dedicó unas bonitas palabras. «Espero que estés orgullosa de tu hija», dijo la deportista. Ante este revés que se le presentó, la futbolista se refugió en su familia y después continuó su andadura en el terreno de juego, donde ha desmostrado su esfuerzo y trabajo diario.

Desde siempre Alexia Putellas ha tenido como modo de vida la autoexigencia para intentar lograr ser la mejor. Después de una década entregada a este deporte, ha podido ser reconocida como la mejor jugadora femenina del mundo. Titulo que será seguro, el primero de muchos.