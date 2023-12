Alessandro Lequio estalla contra Isabel Pantoja por viajar en avión privado: «Es un despropósito»

Pese a la discreción y el hermetismo con el que quiere vivir, Isabel Pantoja ha vuelto a la primera línea mediática en los últimos días del año con motivo de las deudas que mantiene con Hacienda. Deudas que quiere saldar vendiendo gran parte de su patrimonio inmobiliario y, como era de esperar, haciendo lo que más le gusta: cantar. Ha sido esta misma mañana cuando la tonadillera ha puesto rumbo a Madrid para hacer una parada técnica antes de subirse al escenario el próximo 30 de diciembre en Barcelona.

Después de mucho tiempo, la intérprete de Marinero de luces ha salido de Cantora, por lo que todos los focos se han centrado en ella esta misma mañana, trascendiendo así la manera que tiene para desplazarse dentro de la península, algo que ha desatado la polémica desde el primer minuto. Y es que, tal y como se han hecho eco varios medios, ha viajado en avión privado. El matinal Vamos a ver ha hablado sobre ello y Alessandro Lequio ha sido uno de los más críticos al respecto.

Alessandro Lequio en el programa ‘Vamos a ver’/ Mediaset

«Es un despropósito para una señora cargada de deudas y que trabaja, según ella, porque vive económicamente asfixiada. Yo no me lo creo», comenzaba a decir, visiblemente molesto, el colaborador del programa mencionado. «Avión privado, despliegue de hotel y muchas otras cosas, encarecen unos costes que el promotor tiene en cuenta a la hora de pagar el caché y esto va para Isabel Pantoja y para cualquier otro artista» proseguía el italiano. Sin duda, sus palabras dejan muy clara su posición al respecto, y es que Alessandro no entiende como teniendo una deuda de más de tres millones de euros puede permitirse este tipo de lujos a la hora de desplazarse dentro del país.

Entrando en debate, el periodista Antonio Rossi ha recalcado que cada producción de un concierto de la artista cuesta alrededor de 200.000 euros, dejando boquiabiertos a gran parte del equipo del programa. Dichos datos han sido de nuevo objeto de crítica por parte de Alessandro, quien ha seguido mostrándose completamente en contra de la manera de actuar de Isabel Pantoja cada vez que aparece frente a los medios. Y es que, si en algo coinciden la mayoría de los colaboradores del formato es que sorprende que tenga un caché tan elevado y, al mismo tiempo, mantenga deudas tan desorbitadas. «Es sorprendente que en su escrito de defensa decía que había ganado 20 millones de euros en 10 años y no tiene nada», señalaba Rossi.

Antonio Rossi en el programa ‘Vamos a ver’/ Mediaset

Las palabras de Antonio Rossi volvían a desatar la contrariedad de la ex pareja de Ana Obregón, que ha utilizado la ironía para preguntar en voz alta: «¿De qué vive esta señora?», añadiendo que, aunque consiguiera vender todas sus propiedades inmobiliarias, no podría quedarse con nada de dinero para poder vivir posteriormente, ya que saldaría las deudas y se quedaría completamente a cero, comenzando de nuevo con todo.