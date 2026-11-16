United Airlines ha sufrido una caída general de su sistema durante este lunes y ha anunciado que está trabajando para restablecerlo lo antes posible. Esta incidencia ocurre tres días después de un fallo de comunicaciones que ha afectado a varias aerolíneas estadounidenses, que ha obligado a cancelar más de 9.200 vuelos.

La aerolínea estadounidense, a través de un comunicado, ha pedido disculpas por las incidencias que se han presentado este lunes: «Nuestros equipos están trabajando duro para recuperar lo antes posible el funcionamiento del sistema». Asimismo, la compañía ha confirmado que los vuelos que están operativos y que se encuentran en curso continúan en su plan de vuelo con normalidad.

Por otra parte, el portavoz de la aerolínea ha indicado que, por el momento, descartan que la caída del sistema se deba a un ataque cibernético. Las pesquisas realizadas hasta ahora la atribuyen a una avería técnica en sus servidores de datos.

El colapso del sistema que afecta a United Airlines ocurre apenas 72 horas después de la avería de la Administración Federal de Aviación (FAA) del pasado viernes, que afectó alrededor de 15.000 vuelos. Aunque United Airlines se vio afectada, según comunicaron, la tasa de cancelación de sus vuelos estuvo por debajo de lo esperado por la programación de las rutas.

United Airlines es una de las aerolíneas a nivel mundial con mayor capacidad y alcance internacional, con vuelos a más de 390 destinos. En Estados Unidos se ubica en la tercera casilla en el número de pasajeros, por detrás de American Airlines y Delta Air Lines, pero es la compañía aérea estadounidense líder en vuelos transoceánicos de larga distancia.

EEUU suspendió los vuelos nacionales

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó el pasado viernes detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a «circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad».

El secretario de Transportes de EE. UU., Sean Duffy, ha atribuido la suspensión de vuelos a nivel nacional a la «obsoleta» infraestructura de control del tráfico aéreo y ha instado directamente al Congreso a aprobar mayores fondos para modernizar el sistema. «Es un sistema antiguo que ha colapsado. Se ha bloqueado en todas partes. Se ha sobrecargado», señaló.

En este sentido, el funcionario ha explicado que los enrutadores de telecomunicaciones más antiguos sufrieron una sobrecarga de datos, lo que generó inconsistencias técnicas que llevaron a la FAA a suspender los despegues como medida de precaución.