Sigue la búsqueda de la mujer arrastrada por una riera en Cabrera de Mar (Barcelona)

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña y de otros cuerpos de emergencias han trabajado durante toda la madrugada en la búsqueda de la mujer de unos 40 años que desapareció anoche arrastrada por la riera en la localidad barcelonesa de Cabrera de Mar, en el Maresme.

Nueve dotaciones de los bomberos, además de efectivos de los Mossos de Esquadra, Policía Local y Salvamento Marítimo continúan peinando la zona para localizar a la mujer, que desapareció en la riera sobre las 19:30 horas del sábado, han informado los Bomberos de la Generalitat. Los Mossos participan en el dispositivo con diversas patrullas y con la unidad de drones, mientras Salvamento Marítimo lo hace en la costa del Maresme.

Al parecer, la mujer, de unos 40 años y vecina de la localidad de Malgrat de Mar, intentaba cruzar la riera con su pareja y sus dos hijos cuando se vio sorprendida por la crecida del cauce, cayó al agua junto a una de sus hijas y el padre se lanzó a rescatarlas sólo pudo recuperar a la niña y la fuerza del agua la arrastró, según ha explicado a los medios el alcalde de la localidad, Óscar Fernández.

Durante la jornada de ayer Protección Civil envió tres alertas a los teléfonos móviles, una de ellas a las 13:20 horas a las comarcas del Maresme, La Selva y Vallès Oriental. Entre las 14:00 y las 00:00 los Bomberos de la Generalitat atendieron 89 avisos relacionados con las lluvias intensas en Cataluña La línea de trenes Rodalies sufrió los efectos del agua con cortes en la R1 y la R2Sud, que tuvo que ser cerrarse antes de tiempo.

El servicio de Meterología de Cataluña mantiene el aviso por chubascos fuertes y, de forma local, torrenciales en áreas del litoral y del prelitoral central, con incidencia principal desde la Selva, en Girona, hasta el Tarragonés. Para mañana lunes las previsiones en esa zona son de un nuevo frente que dejará lluvias generalizadas que podrían llegar a ser torrenciales.