Siga aquí en directo el caos ferroviario en España: más de 100 trenes circulan con retraso
Un internauta ha diseñado un mapa que informa en directo del caos ferroviario en España
España está sumida en un grave caos ferroviario. A diario, decenas de trenes sufren averías e incidencias que provocan cancelaciones y retrasos. Así lo muestra el mapa que acompaña a estas líneas, que recoge información sobre los trenes de Alta Velocidad (AVE), Avlo, Avant, Alvia, Euromed e Intercity.
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- Accidente de tren
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