CAOS FERROVIARIO

Siga aquí en directo el caos ferroviario en España: más de 100 trenes circulan con retraso

Un internauta ha diseñado un mapa que informa en directo del caos ferroviario en España

Siga aquí en directo el caos ferroviario en España: más de 100 trenes circulan con retraso
El mapa del caos ferroviario en España.

España está sumida en un grave caos ferroviario. A diario, decenas de trenes sufren averías e incidencias que provocan cancelaciones y retrasos. Así lo muestra el mapa que acompaña a estas líneas, que recoge información sobre los trenes de Alta Velocidad (AVE), Avlo, Avant, Alvia, Euromed e Intercity.

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