El juez Calama prorroga hasta mayo de 2027 la investigación a Zapatero y abre la puerta a nuevas imputaciones

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha comunicado este miércoles que prorrogará seis meses más la investigación contra el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunto tráfico de influencias en el caso Plus Ultra. Además, el magistrado ha advertido que las diligencias pendientes podrían derivar en nuevas imputaciones.

El magistrado, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular que dirige el Partido Popular, ha dictado un auto este miércoles que acuerda la prórroga de la instrucción hasta el 28 de mayo de 2027 de la instrucción y ha advertido sin perjuicio de que pueda adoptar futuras prórrogas.

Calama ha expresado que en estos momentos se encuentran pendientes diligencias esenciales como informes policiales que faltan por entregar, declaraciones de testigos e investigados pendientes por realizar y documentación requerida a organismos públicos y entidades bancarias. Según el argumento del juez, es posible que todos estos requerimientos deriven en más diligencias o imputaciones.

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue imputado por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, el pasado 19 de mayo. Se le investiga su implicación en el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en 2021. Los delitos que se le imputan son pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Las joyas de Zapatero

La Fiscalía Anticorrupción sostenía que Zapatero pudo incurrir en malversación de caudales públicos al no haber entregado a Patrimonio del Estado las joyas que le regaló el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, ya fallecido. Las piezas se hallaron en una caja fuerte de su oficina en un registro policial el pasado mes de mayo.

El planteamiento del fiscal partía de la propia explicación del ex presidente. Según el ex líder del PSOE, las joyas son un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007, cuando estaba al frente del Ejecutivo. Por eso Anticorrupción pidió la imputación «de ser cierta su versión».

Calama no ha compartido ese razonamiento. El magistrado recuerda que no fue hasta 2013 cuando la ley de Transparencia estableció ex presamente que los altos cargos no pueden aceptar regalos que excedan los usos sociales o de cortesía. En 2007, por tanto, ninguna norma obligaba a incorporar esos obsequios al patrimonio estatal.

El juez ha ido más allá. En un segundo auto, además, ha acordado paralizar las inspecciones abiertas por Hacienda a Zapatero, su mujer, sus hijas, el empresario Julio Martínez Martínez y varias sociedades.

Sin embargo, el ex presidente no ha quedado libre de toda sospecha. La investigación sobre las joyas sigue adelante por un presunto delito fiscal y de contrabando.

Las piezas no son menores. Anticorrupción ha atribuido la malversación por el hallazgo de joyas valoradas en 1,3 millones de euros en la caja fuerte de su despacho.