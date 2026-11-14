Javier Paredes, 90 años después de Paracuellos «Esa masacre es el producto de un proceso revolucionario que sigue vivo en la cabeza de los socialistas y de los comunistas»

Noventa años después, Paracuellos sigue sin homenaje. Ni la izquierda, que ha convertido la “memoria democrática” en bandera, ni los partidos de la derecha han recordado este fin de semana a las víctimas de la mayor masacre de la Guerra Civil. En OKDIARIO sí lo hemos hecho. Y lo hemos hecho de la mano de Javier Paredes, catedrático de Historia, ensayista y autor de “Hasta el cielo” (San Román), un libro que cuenta, en sus palabras, lo ocurrido de forma que “lo entienda todo el mundo”.

Más de 4.000 víctimas identificadas, y la tierra sin remover

Paredes recuerda que en los cementerios de Paracuellos del Jarama hay más de 4.000 víctimas identificadas, gracias al trabajo de cruce de listas del investigador José Manuel Ezpeleta. Según explica, unas 3.750 fueron asesinadas en el propio Paracuellos y otras 600 fueron trasladadas allí después de la guerra desde otros lugares, como el Soto de Aldovea, en Torrejón. Y advierte de que pueden ser más: “No se puede saber lo que hay ahí, entre otras cosas porque nunca se ha removido la tierra”.

El historiador desmonta además la tesis que durante años atribuyó la matanza a “incontrolados” o a los soviéticos. “Aquí eran madrileños”, sentencia, con “al frente un señor que se llamaba Santiago Carrillo y Serrano Poncela”. Las víctimas eran presos preventivos, hombres a los que habían detenido las milicias en una ciudad convertida en un entramado de más de 300 checas, con la Cárcel Modelo, Ventas, Porlier o el colegio de San Antón habilitados como prisiones.

Una operación organizada, no un estallido espontáneo

Paredes subraya que nada de aquello fue improvisado. Desde que un emisario de Carrillo llegaba a la cárcel con la lista hasta que los presos eran asesinados en Paracuellos pasaban unas diez u once horas. Había que sacar a unos 200 presos con nombres y apellidos, registrarlos uno a uno, atarlos de dos en dos, subirlos a los camiones y cruzar siete controles con contraseña. Al final del trayecto esperaban un centenar de milicianos con fusiles y ametralladoras, y comités de los pueblos de la zona participando en los enterramientos.

“Una ejecución de ese tipo requiere una organización bastante engrasada”, apuntaba el entrevistador. Paredes lo confirma: no es obra de una sola persona, por grave que sea la responsabilidad de Carrillo, sino el último eslabón de un proceso.

“Todo lo que me estorba lo elimino”

Ese es el hilo conductor de su tesis. Para Paredes, Paracuellos es el punto culminante de un proceso revolucionario que nace en el jacobinismo de la Revolución Francesa, se desarrolla en el marxismo del siglo XIX y se incorpora al PSOE desde su fundación. Cita el primer discurso de Pablo Iglesias en el Congreso, el 7 de julio de 1910, en el que, según el catedrático, se hablaba de eliminar al Ejército y a la Iglesia. Para esa mentalidad, razona, la religión es opresora y quien tenga relación con ella debe ser eliminado.

De ahí el término que emplea sin rodeos: genocidio. “Te eliminan por pertenecer a un colectivo”, explica. A los asesinados no se les imputaba ningún delito: bastaba con ir a misa, estar suscrito al ABC o ser considerado “enemigo de la clase obrera”. Paredes recuerda que algunas tumbas de Paracuellos llevan la inscripción “víctimas del marxismo”.

También relata uno de los episodios más estremecedores de la persecución en Madrid: el de presos arrojados a los leones en la antigua Casa de Fieras del Retiro, un espectáculo que, según cuenta, presenciaron unas 2.000 personas.

La derecha y su “amnesia democrática”

Una pregunta incómoda: mientras la izquierda practica la “memoria democrática”, la derecha practica la “amnesia democrática”. Los noventa años de Paracuellos pasaron sin que los partidos que deberían defender a las víctimas les rindieran homenaje. “La derecha no recuerda a sus muertos”, resumió.

Paredes respondió con un ejercicio de imaginación: “Imagínese que esto hubiera sucedido al revés. ¿Cuántas películas y excursiones de colegios habría? Cada colegio en peregrinación”. Y subrayó la serenidad de los familiares, que rechazaron en su día trasladar los restos al Valle de los Caídos. “Ellos han muerto y ellos se quedan ahí”.

Su propia labor, dice, nace de la libertad que da una cátedra vitalicia: “Yo he podido tener la posibilidad de poder hablar y he hablado”. Admite que ha corrido riesgos y ha pagado un precio: “Estoy en las listas también”.

De Paracuellos a los cristeros: “Los verdugos son los mismos”

La entrevista dio un giro al viaje que Paredes hizo hace un mes a México, invitado a un congreso sobre los mártires cristeros y de la Guerra Civil, celebrado del 8 al 10 de octubre y clausurado en el Centro Fox, el rancho del expresidente Vicente Fox, que estuvo presente. Paredes recuerda cómo, entre 1926 y 1929, la política anticlerical de Plutarco Elías Calles provocó el levantamiento de los católicos mexicanos al grito de “Viva Cristo Rey”. Y encuentra un paralelismo que le impactó: los mismos métodos, la misma ideología y hasta la misma influencia soviética, con el embajador de Stalin en España y otro en México. “Aquí cuento yo la historia de un niño de Córdoba, de 15 años sin cumplir, al que los milicianos asesinan porque no se quiere quitar el escapulario de la Virgen del Carmen. Lo mismo ocurrió en México”.

En el congreso, además, un capellán de la Guardia Cristera preguntó por qué se odia a España. Paredes lo cuenta con emoción: México, defendió aquel ponente, nació católico con la llegada de los españoles, y de ahí vendría la leyenda negra. Un hallazgo que el catedrático resume así: “He descubierto un país que nos quiere”.

El título del libro es la despedida que, según Paredes, se daban las víctimas. Así se despedían cuando los milicianos se las llevaban de casa y cuando las sacaban de las celdas para las “sacas”. Y los mismos que morían en España gritando “Viva Cristo Rey” lo hacían en México.

Mesa redonda de clausura en el CEU

El congreso sobre los mártires de la persecución religiosa se cerrará el lunes 16 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Salón de Grados de la Universidad San Pablo CEU (calle Julián Romea, 23, Madrid), con una mesa redonda en la que participarán españoles y mexicanos.

“Hasta el cielo”, de Javier Paredes, está editado por San Román y puede adquirirse en Amazon.