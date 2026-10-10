César Alcalá, periodista y escritor: «La inmensa mayoría de los marroquíes no se integran en Cataluña por la religión»

El periodista y escritor César Alcalá aborda cómo la inmigración está transformando la convivencia y plantea la formación y el empleo como herramientas para favorecer la integración. «La formación es indispensable», sostiene Alcalá, que cuestiona el cortoplacismo de los responsables políticos y reclama pensar en la Cataluña de las próximas décadas. César Alcalá ofrece una visión crítica de la inmigración en Cataluña, centrada en la integración, la convivencia y la gestión política.

Al comparar la inmigración del siglo XX con las actuales, sostiene que «la inmensa mayoría de ellos no se integran», especialmente marroquíes y pakistaníes. Atribuye esa dificultad a la religión y describe barrios que, según su interpretación, funcionan como comunidades separadas. También reconoce ejemplos de integración mediante el trabajo y el aprendizaje del catalán, como los que menciona en Guissona.

Afirma que los latinoamericanos «no son tan bien recibidos» porque hablan español y vincula esa supuesta preferencia al interés lingüístico de la Generalitat. En el terreno electoral, menciona 625.000 marroquíes y asegura que «el 41 % votaría y vota al PSC», cifras y porcentajes que asegura tener acreditadas.

Alcalá denuncia problemas de inseguridad y cuestiona la distribución de ayudas sociales y los recursos educativos para atender a los recién llegados. Como respuesta, propone formación laboral, educación y convivencia fuera de los guetos: «La formación es indispensable».

Su crítica final apunta al corto plazo electoral. «Los políticos solamente miran una cosa que es el voto», frente a las necesidades futuras de Cataluña.