FlatEarn es una aplicación creada por Álvaro García que surgió por un problema doméstico: la dificultad de gestionar las cuentas compartidas del piso con su casera. García ideó una plataforma que acaba de cumplir una semana en el mercado y ya ha levantado el interés de varios fondos de capital de riesgo. Su propuesta quiere integrar el ciclo de vida completo de los inquilinos de un apartamento con el propietario. La plataforma permite automatizar y jerarquizar los cobros, las facturas, los contratos y la información adicional de estos, como los seguros, en una interfaz.

García explica en declaraciones a OKDIARIO que el público objetivo de FlatEarn es aquel propietario que tiene uno o varios apartamentos alquilados al que «la gestión del piso se le hace bola». «Lanzamos la app hace seis días y ya hemos firmado un acuerdo con una plataforma de Málaga que se dedica a la gestión de la gente que viene de Erasmus», aseguró García. El acuerdo plantea que el alojamiento a través de los cuartos libres que ofrezca a los estudiantes se realice por la aplicación.

El primer cliente de la aplicación fue su inventor o, más bien, la propietaria de su apartamento: «Mi casera y yo teníamos mucha confusión con los pagos. Un día me pidió una factura que tuve que buscar durante muchísimo tiempo y me vino la idea de desarrollar algo con la IA para agilizar en el futuro esta gestión. Un mes más tarde me dijo que era una pasada y que me daba las gracias por haberlo hecho».

García, después, se lo fue enseñando a sus amigos, quienes le pidieron que realizara una aplicación similar para ellos. «A nivel de usuarios tengo muchos amigos metidos que me dan muchas ideas nuevas». En sus primeros días, donde de momento el servicio es gratuito, FlatEarn ha alcanzado cerca del centenar de apartamentos registrados.

El fundador de la aplicación señala que el modelo de negocio está centrado en el propietario, quien con una suscripción de siete euros al mes podrá gestionar el día a día de su casa junto a otros servicios adicionales, como la redacción de un contrato. Uno de los acuerdos que ha alcanzado ha sido la alianza de servicios con Finaer, Selectra y Wooly.

La novedad de la aplicación española ha llevado a que tres fondos de capital riesgo hayan mostrado su interés por invertir en el proyecto, pero García señala que, de momento, lo ve prematuro y prefiere crecer junto a sus socios. Aunque en el futuro no descarta la opción.

García quiere crecer a través de un sistema de alianzas que atraiga a los usuarios a la aplicación: «Queremos firmar colaboraciones con compañías gestoras que tengan un pool de inquilinos y que no moneticen. Les doy una entrada nueva para sus clientes con la que crear una nueva línea de negocio». por cada usuario registrado, FlatEarn compartirá los beneficios que obtenga con el promotor. En la lista de futuribles socios se encuentran inmobiliarias, empresas rent to rent, administradores de fincas o plataformas de alojamiento.