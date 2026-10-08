Todo el mundo está entusiasmado con el armario de IKEA de 70 euros que resuelve la falta de espacio en pisos pequeños

Son numerosas las personas que viven en un piso pequeño en el que tienen que aprovechar el espacio por mínimo que sea. Esto produce que la elección del mobiliario se centre en la funcionalidad y la sencillez del hogar. Por eso, una de las opciones más demandadas es un alargado y blanco armario PAX de IKEA. Un mueble que se cifra por 70 euros y que ha sido diseñado para adaptarse a las necesidades de almacenamiento en pequeñas viviendas.

El aprovechamiento del espacio vertical

Este armario mide aproximadamente 50 centímetros de ancho, 58 de fondo y 236 de alto. Las dimensiones de las que se compone aprovechan la altura de la habitación y, aunque sea estrecho, puede llegar a almacenar varios objetos. El color, un blanco que aporta sencillez, se adapta a diversos estilos de habitación.

A su vez, el formato vertical permite plantear soluciones de organización sin ocupar tanta amplitud como otros armarios tradicionales. Aunque, lo más importante es su estructura plegable, garantizando la rapidez a la hora de montar el mueble.

Otros aspectos destacables

El mueble de PAX ofrece diseñar el interior del armario con accesorios de la gama KOMPLEMENT, como pueden ser sus cajones, estantes y otros elementos de organización. Aunque hay que tener en cuenta que los 70 euros se refieren sólo a la estructura, es decir, las puertas, bisagras y los elementos interiores se venden por separado.

IKEA recalca que el mueble tiene que fijarse en la pared por seguridad y que el montaje debe realizarse entre dos personas. Además, la altura del techo también es determinante porque debe tener como mínimo 237 centímetros.

Por lo tanto, esta estantería de IKEA se ha convertido en la alternativa perfecta para aquellas personas que buscan un armario adaptable a su piso pequeño y prefieren organizarlo por etapas, según su presupuesto y las necesidades de almacenamiento que tenga su vivienda.