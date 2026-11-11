Sigue en tiempo real la demanda de energía eléctrica que confirma el fracaso de la la huelga general del 11-N en España

El consumo eléctrico, el indicador más usado para medir la incidencia real de una huelga general, apenas se ha movido este miércoles. Según los datos de Red Eléctrica, la demanda tocó su punto más bajo a las 10:05 horas, con una caída de casi el 9% respecto a la media del último mes, y a mediodía la diferencia se había reducido al 6,19%. Si se compara con la previsión del propio operador para la jornada, el descenso se queda en algo más de cinco puntos.

Son cifras muy lejos de las de las grandes huelgas generales anteriores. En la del 29 de marzo de 2012, la CEOE situó la reducción de la demanda en torno al 20%, frente al 14,3% registrado en la huelga de 2010. En la del 14 de noviembre de ese mismo año, el Ministerio del Interior informó de que el consumo se situaba a primera hora un 16% por debajo de lo previsto.

Hoy la caída ni siquiera alcanza la mitad de esos niveles y, además, se va diluyendo a medida que avanza el día. En Galicia, por ejemplo, la Confederación de Empresarios indicó que la demanda bajó en torno al 10% por la mañana, pero pasado el mediodía la diferencia con un día normal era del 5%, lo que apunta a una normalización.