El precio de la luz se dispara este viernes a 244 euros/MWh, su nivel más alto desde abril de 2022

El precio de la luz vuelve a ser un problema para las familias españolas. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, el denominado pool, se disparará este viernes por encima de la cota de los 244 euros por megavatio hora (MWh), tocando su nivel más alto desde principios de abril de 2022.

En concreto, el precio de la luz en el mercado mayorista repuntará un 5,9% en su precio medio diario con respecto a los 231,01 euros/MWh de este jueves, para alcanzar los 244,69 euros/MWh, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Habría que retroceder hasta el 6 de abril de 2022 para encontrar un precio medio diario más alto en el mercado mayorista eléctrico, cuando marcó 254,99 euros/MWh para esa jornada.

A lo largo de este viernes se verán así máximos de 324,72 euros/MWh entre las 19.00 y las 20.00 horas, mientras que los mínimos serán de 171,39 euros/MWh entre las 14.00 y las 15.00 horas.

Este incremento en el precio de la electricidad viene de la mano del encarecimiento del gas, que marca el precio mediante los ciclos combinados fuera de las horas solares. En concreto, el Mibgas, el mercado de referencia en España, repuntaba este jueves hasta casi los 100 euros/MWh.

El precio mayorista de la luz se determina mediante una subasta, en la que un algoritmo casa las ofertas de las compañías productoras de electricidad con las órdenes de compra, ordenándose de la más barata a la más cara y el importe final viene determinado por la oferta más cara.

Todo ello hace que el precio oscile mucho en función de si, por la demanda prevista, en cada determinado momento se van a usar fuentes de energía que usen combustibles fósiles -como el gas natural-, más caras, o las renovables, más baratas.

Al precio del mercado mayorista de la electricidad hay que sumar los costes fijos existentes para el consumidor eléctrico por peajes, cargos y ajustes de sistema.

Además, el pool no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del mercado mayorista se ha ido reduciendo en los últimos años progresivamente para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que, a partir de este 2026, esa referencia de los mercados de futuros representa ya el 55%.

Estos incrementos en el precio mayorista de la electricidad afectan principalmente a los hogares que están acogidos a esta tarifa regulada del PVPC, cerca de unos ocho millones, ya que el efecto es directo, mientras que para los consumidores del mercado libre el coste se calcula en función de lo que tengan pactado con su comercializadora.