El nuevo pueblo considerado el más bonito de España en 2026: una joya medieval

Vilanova dos Infantes es una pequeña localidad del municipio de Celanova, en la provincia de Ourense. Se trata de uno de esos lugares que, al recorrerlos, da la sensación de haber viajado a otra época.

En 2026, el pueblo gallego se incorpora a la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, una distinción que reconoce la conservación del patrimonio, la calidad de su entorno urbano y la singularidad de su identidad local.

El nuevo pueblo más bonito de España en 2026

La nueva localidad que se incorpora en 2026 a la red de Los Pueblos Más Bonitos de España es Vilanova dos Infantes, una parroquia de Celanova, situada en la provincia de Ourense.

La asociación destaca su valor histórico y patrimonial y lo define como un «tesoro medieval detenido en el tiempo». Su gran atractivo reside en su conjunto:

Calles estrechas empedradas.

Casas de piedra.

Hórreos.

Lavaderos.

Balconadas.

Restos defensivos.

Todo ello compone una imagen poco frecuente de la Galicia rural tradicional.

¿Qué ver en Vilanova dos Infantes? Los lugares imprescindibles

Estos son los puntos que conviene incluir en el recorrido:

Torre de Vilanova dos Infantes: declarada Bien de Interés Cultural, es el gran símbolo de la localidad y el vestigio más visible del castillo medieval que dominó la zona desde el siglo X. Parcialmente derribada durante las revueltas irmandiñas de 1467 y reconstruida posteriormente, hoy alberga un museo dedicado a la historia local y a oficios tradicionales como los zapateros y los músicos. Casco histórico medieval: calles de piedra, trazado irregular, rincones recogidos y edificios integrados en una escala rural que se ha conservado con notable coherencia. Hórreos, lavaderos y balconadas: los hórreos reflejan la tradición agrícola, los lavaderos la vida comunitaria y las balconadas y casas solariegas muestran la calidad de la arquitectura popular gallega. Iglesia parroquial de San Salvador: el templo, levantado en el siglo XVI, conserva en su interior uno de los cristos románicos de madera más singulares de Galicia. Santuario de la Virxe do Cristal: vinculado a una imagen de gran devoción popular. La talla, actualmente desaparecida, era considerada una de las más pequeñas del mundo. Centro de Interpretación de los Zapateros: situado en la Cueva de San Vivián, permite conocer el oficio que dio fama a la localidad y que sigue siendo una parte esencial de su relato cultural.

La Romería Raigame: la mejor fecha para conocer el pueblo

Quien quiera ver Vilanova dos Infantes en su versión más viva debería tener en cuenta la Romería Etnográfica Raigame, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

La celebración recupera:

Oficios.

Gastronomía.

Música.

Artesanía.

Tradiciones populares.

Es una oportunidad para comprender que el atractivo del municipio no se basa únicamente en su arquitectura: también depende de un patrimonio inmaterial que continúa activo.

Por qué este reconocimiento importa más allá del turismo

Entrar en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España suele traducirse en más visibilidad nacional y en un incremento de las búsquedas de alojamiento, restauración y actividades en el entorno: