No andes, corre: la espectacular colección de Zara Home que va a arrasar todas las casas este Halloween

Estamos cada vez más cerca de celebrar Halloween, por lo que es ahora cuando muchas familias viven con cierta prisa lo de encontrar un disfraz para sus hijos, o tienen pensado hacer una merienda especial para los amigos del colegio y todavía no saben qué comprar. Por suerte, este año lo de «truco o trato» lo podemos hacer con la nueva colección de Zara Home, que ha lanzado no sólo todo lo necesario para decorar y «vestir» la mesa de cara al 31 de octubre, sino que también tiene algunos de los mejores disfraces.

Una colección de lo más completa, pensada casi por completo para el público infantil ya que los disfraces son para niños entre dos y ocho años, pero no sólo eso. La vajilla que ha lanzado Zara Home tiene formas de calabaza y murciélago, con manteles en forma de telaraña para merendar y a la vez, divertirtse y también juguetes que forman un catálogo con precios que van desde los cuatro euros hasta los treinta, y que la firma de Inditex plantea como una forma de vivir esa noche también dentro de casa.

La espectacular colección de Zara Home que va a arrasar todas las casas este Halloween

La colección de Zara Home para este Halloween destaca primero de todo por sus disfraces. Y entre las distintas propuestas, son muchos los que ya se han decantado por el disfraz infantil de esqueleto que tiene un precio de 25,99 euros, con un diseño además que brilla en la oscuridad y que se completa con la máscara y los guantes por 15,99 euros. Otro disfraz es el de bruja formado por un vestido negro, por 25,99 euros también; aunque si hay dos disfraces que sorprenden por lo novedoso y lo bonitos que resultan son el de calabaza y el de novia. Los dos cuestan lo mismo que los anteriores: 25,99 euros.

Decoración y mesa para una merienda de miedo

Zara Home es la firma clave de Inditex en lo que respecta a la decoración, de modo que no podían faltar los mejores elementos decorativos para Halloween. Destaca por ejemplo guirnalda de luces con forma de telaraña, que cuesta 15,99 euros, y que es el elemento perfecto para dar ambiente. Pero además, tenemos también las invitaciones personalizables, que se venden en un pack de seis por 4,99 euros. A ellas se suma la piñata infantil de araña, que cuesta 25,99 euros.

Y en cuanto a lo esencial para llevar Halloween a la mesa, la colección tiene varios productos de cerámica de gres como un plato de murciélago por 15,99 euros y una taza de calabaza por 9,99 euros, además de un bol infantil de calabaza en Tritan, un material plástico, por 25,99 euros. Y para quienes prefieren no preocuparse por la vajilla, la marca ofrece también versión de papel con vasos y fundas de calabaza o de gato en sets de doce unidades por 4,99 euros, platos de papel de gato en un pack de doce por 5,99 euros y servilletas con motivo de libro de pociones en un set de veinte por 3,99 euros, aunque esta última aparece como próximamente. Por otro lado, el mantel infantil de telarañas, de 15,99 euros también está presente, pero además comparte protagonismo con otro mantel que a los niños les va a encantar, ya que es un mantel para colorear que incluye diez lápices por 9,99 euros, una idea que convierte la mesa en puro entretenimiento.

Juguetes, libros y planes para completar la fiesta

Más allá de los disfraces, la decoración y los artículos para la mesa, la colección de Zara Home para este Halloween incluye además todo lo necesario entretener a los pequeños cuando acaben la merienda. Entre ellos figura un juguete de araña con sonidos, que cuesta 15,99 euros y está recomendado a partir de 36 meses, así como confeti infantil por 4,99 euros o un set de coleteros por 9,99 euros. También tenemos un libro infantil en inglés, Happy Halloween Tales, que cuesta 9,99 euros, así como una serie de cuentos con un vampiro travieso, una brujita que enseña hechizos y un fantasma tímido que aprende a superar sus miedos, pensados para leer antes de dormir.

Zara Home acompaña el catálogo con una propuesta de plan completo que incluye juegos como una pistola con forma de cohete, un proyector para crear historias en la oscuridad a partir de imágenes del espacio o un set de acuarelas para pintar láminas de Halloween. Es una forma espectacular de presentar los productos como parte de una experiencia familiar y no sólo como compras sueltas. Con precios que en su mayoría no superan los 26 euros, la colección apuesta por un Halloween doméstico, infantil y de diseño que sin duda ya arrasa en sus tiendas.