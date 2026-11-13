Mutua Madrileña advierte a sus clientes de un correo fraudulento: «Es un intento de robar tus datos personales»

El Grupo Mutua Madrileña ha advertido a sus clientes de un intento de fraude masivo que busca robar los datos personales de los miles de abonados a la compañía de seguros. «Queremos informarte de la existencia de un correo electrónico fraudulento que consiste en hacerse pasar por Mutua Madrileña desde una dirección asociada al dominio «esmutua.com», pudiendo existir otros dominios similares», comienza el mensaje de advertencia de la compañía que preside Ignacio Garralda.

«Te comunicamos que este correo no ha sido enviado por Mutua Madrileña», continúa el mensaje. «Se trata de un intento de fraude para robar tus datos personales. El mensaje comunica falsamente que el cliente tiene un reembolso aprobado de 480 euros y le invita a acceder a una página web para gestionar dicho cobro. Una vez en la web fraudulenta, se solicitan datos bancarios, incluyendo los datos completos de la tarjeta y el código CVV», explica la firma de seguros.

«Por eso, te recomendamos que, si has recibido ese correo, lo borres cuanto antes y bloquees al remitente y que no compartas información personal de contacto, de pago o contraseñas en webs no confiables procedentes de emails que soliciten acciones inusuales o urgentes para rellenar información personal o credenciales de acceso a nuestros canales digitales», recomienda Mutua Madrileña a sus clientes.

Para evitar que los clientes de la aseguradora caigan en un intento de fraude como este, Mutua Madrileña da unos consejos a sus abonados. «Para protegerte de estos intentos de fraude, te recomendamos que:

Nunca facilites tus datos bancarios, salvo en procesos de contratación seguros.

No compartas códigos, SMS y no accedas a enlaces sospechosos.

Contacta directamente con los canales oficiales de Mutua».

No es la primera vez que Mutua Madrileña sufre un intento de fraude de estas características, de los que alerta inmediatamente a sus clientes.