El Ibex 35 rebota y recupera los 19.000 puntos a pesar de la incertidumbre de Oriente Medio

El Ibex 35 ha remontado a media sesión y ha recuperado los 19.000 puntos. El selectivo crece un tímido 0,1% impulsado por la extraordinaria subida de Ferrovial (9%) y Solaria (7%). Por sectores, sube la construcción y el inmobiliario.

La fotografía de la bolsa española se ha replicado en otras plazas financieras. La causa proviene de Irán. Las declaraciones de Teherán de una posible paz han reducido las pérdidas y rebotado al verde en la mayoría de las referencias bursátiles.

La situación sigue siendo de gran incertidumbre. En los últimos meses, tanto Irán como Estados Unidos han publicado mensajes animando a la paz para luego volver al enfrentamiento. El petróleo sigue cerca de los 110 dólares por barril.

En el plano empresarial, continúa la presentación de resultados. En Estados Unidos la vista está puesta en la entrega de Anthropic de la solicitud para salir a bolsa previsiblemente en las próximas semanas. La compañía de Claude llega al parqué en un momento en el que está aumentando el endeudamiento de las grandes tecnológicas.

En España, hoy se esperan los resultados de Ferrovial. La constructora se ha disparado en su mayor alza en seis años tras confirmar los datos del megacontrato de Estados Unidos. La compañía ha aclarado que el contrato de la autopista I-24 de Tennessee asciende a 21.000 millones de dólares (18.800 millones de euros).