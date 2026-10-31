Madrid, punto de encuentro de SW International para debatir el futuro de la inversión entre Asia y Europa

Más de 200 socios de SW International se han reunido en Madrid para debatir las prioridades de la red de auditoría y consultoría hasta 2030. La capital española ha acogido por primera vez el Congreso Mundial de la organización, con presencia destacada en Asia y formada por firmas independientes de servicios profesionales.

El encuentro se ha celebrado del 28 al 30 de octubre y ha contado con la participación del presidente mundial de la red, Zhang Ke, y del embajador de China en España, Yao Jing. La cita, organizada por SW Spain bajo el lema One Vision, One Direction, ha abordado la expansión de las empresas chinas y las oportunidades de inversión en sectores como la energía, la movilidad y los recursos naturales.

La elección de Madrid ha situado a España como punto de conexión entre distintos mercados. Su pertenencia a la Unión Europea, sus vínculos con Latinoamérica y su proximidad a África han sido algunas de las condiciones destacadas durante el congreso, junto con su capacidad para atraer inversión asiática.

Oportunidades para empresas e inversores

«España reúne condiciones singulares para conectar empresas e inversores de distintos mercados», ha señalado Zhang Ke. El presidente de SW International también ha destacado la competitividad de las compañías españolas en energía, ingeniería, infraestructuras y tecnología.

La consejera delegada de SW Spain, Loreta Calero, ha defendido que esa posición permite trabajar en dos direcciones: acompañar a las empresas españolas en su crecimiento exterior y facilitar la llegada de compañías e inversores internacionales a España y Europa.

La red de SW International

Con sede en Hong Kong, SW International cuenta con más de 12.000 profesionales, 669 socios y 113 oficinas. Sus ingresos globales alcanzaron los 795 millones de dólares en 2025.

La red combina su conocimiento del mercado asiático y su experiencia con empresas chinas con equipos locales en distintos países. Su actividad en España comenzó en enero de 2023, cuando incorporó una firma nacional con más de tres décadas de trayectoria.

Desde entonces, SW Spain ha sumado otras firmas especializadas. Entre ellas se encuentra el Estudio Jurídico Internacional López-Ibor, incorporado en 2026 para ampliar el asesoramiento jurídico en el sector energético y su proyección internacional.

La firma dispone también de una división de ingeniería que refuerza la consultoría en energía, recursos naturales, infraestructuras y tecnología.

Tecnología y crecimiento hasta 2030

El Congreso Mundial ha servido además para avanzar en el Plan Estratégico 2030, con el que SW International busca estrechar la colaboración entre sus firmas miembros y compartir conocimientos, recursos tecnológicos y capacidades profesionales.

La red cuenta con centros de innovación en Xian, en China, y Bangalore, en India. Desde ellos desarrolla soluciones de inteligencia artificial, automatización y analítica avanzada para sus distintas líneas de servicio.

«Nuestra ambición es transformar la dimensión internacional de SW en una ventaja competitiva tangible», ha explicado Calero, también miembro del consejo de SW International. Para ello, la responsable de SW Spain apuesta por integrar conocimientos, talento y tecnología.