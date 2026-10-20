Madrid, Barcelona y Lisboa desafían a París y Londres: liderarán la subida de la vivienda de lujo en Europa

Lisboa, Madrid y Barcelona se consolidan como los grandes focos de crecimiento del mercado residencial de lujo en Europa. Las tres ciudades forman parte del reducido grupo internacional para el que Savills prevé subidas de precios superiores al 2% durante el segundo semestre de 2026, con una horquilla de crecimiento de entre el 2% y el 3,9%.

La previsión, incluida en el informe Savills Prime Residential World Cities Index, sitúa a las dos ciudades españolas y a la capital portuguesa por delante de mercados tradicionalmente dominantes en el segmento de alta gama, como París, Milán, Roma, Ámsterdam, Berlín, Ginebra o Londres.

¿Por qué subirán más los precios de lujo en Lisboa, Madrid y Barcelona?

La consultora atribuye el comportamiento a una combinación de factores:

Escasez de vivienda de calidad , especialmente obra nueva, inmuebles rehabilitados y propiedades singulares en las zonas más demandadas.

, especialmente obra nueva, inmuebles rehabilitados y propiedades singulares en las zonas más demandadas. Demanda doméstica e internacional resistente , sostenida por compradores con alta capacidad patrimonial.

, sostenida por compradores con alta capacidad patrimonial. Menor dependencia de la financiación hipotecaria tradicional en el comprador prime, lo que aporta resiliencia en un entorno económico más incierto.

en el comprador prime, lo que aporta resiliencia en un entorno económico más incierto. Atractivo urbano e internacional de Madrid, Barcelona y Lisboa, tanto para residencia habitual como para segunda residencia e inversión.

de Madrid, Barcelona y Lisboa, tanto para residencia habitual como para segunda residencia e inversión. Oferta limitada en las ubicaciones premium, donde los nuevos desarrollos son escasos y suelen absorberse con rapidez.

El informe apunta a que el mercado mundial del lujo residencial ha entrado en una etapa de crecimiento menos sincronizada. Ya no todas las ciudades evolucionan al mismo ritmo: pesan más los condicionantes locales, desde la disponibilidad de producto hasta la fortaleza de la demanda de alto poder adquisitivo.

Madrid y Barcelona baten la media mundial en la primera mitad de 2026

Los datos del primer semestre ya anticipaban esta tendencia. El índice de Savills cifra en un 0,6% el crecimiento medio mundial de los precios prime durante los seis primeros meses de 2026, en un contexto marcado por la moderación económica y la incertidumbre geopolítica.

Madrid y Barcelona avanzaron claramente por encima de esa media:

Madrid : crecimiento del 2,4% en el primer semestre.

: crecimiento del 2,4% en el primer semestre. Barcelona : crecimiento del 1,5%.

: crecimiento del 1,5%. Media global de las 30 ciudades analizadas: 0,6%.

La previsión para la segunda mitad de año sitúa a ambas en la misma franja que Lisboa: entre el 2% y el 3,9%.

Lisboa es la más cara del trío; Barcelona mantiene el precio de entrada

más bajo

Las tres ciudades comparten previsión de crecimiento, pero parten de valores muy distintos en el segmento prime.

Lisboa : 14.600 euros por metro cuadrado.

: 14.600 euros por metro cuadrado. Madrid: 11.700 euros por metro cuadrado.

11.700 euros por metro cuadrado. Barcelona: 9.600 euros por metro cuadrado.

Lisboa es, por tanto, la ciudad más cara de las tres. Su precio medio supera en 2.900 euros por metro cuadrado al de Madrid y en 5.000 euros al de Barcelona.

Madrid eleva el listón: proyectos de hasta 25.000 euros por metro

cuadrado

El precio medio de 11.700 euros por metro cuadrado no refleja por completo la

transformación del segmento más exclusivo de Madrid:

Según Yolanda Rueda, directora de Obra Nueva Residencial Madrid en Savills, los valores medios del mercado estrictamente high-end se sitúan entre 15.000 y 18.000 euros por metro cuadrado.

Además, la consultora prevé la llegada de proyectos en algunas de las principales zonas prime de la capital con precios en torno a los 25.000 euros por metro cuadrado.

La experta también destaca un número creciente de viviendas que superan los seis millones de euros.

La capital española avanza así en dos direcciones:

Mantiene un precio medio inferior al de las principales ciudades globales.

Eleva los valores de sus activos excepcionales, especialmente en promociones nuevas, ubicaciones centrales y producto de alta calidad arquitectónica.

Barcelona protege el valor de sus mejores vivienda

Barcelona parte de un precio medio prime de 9.600 euros por metro cuadrado, el más bajo entre las tres ciudades que lideran las previsiones europeas. Sin embargo, ese dato medio convive con cotizaciones mucho más elevadas en el tramo superior.

Pablo Balea, director de Residencial Barcelona en Savills, sitúa los precios medios de la franja más alta del mercado entre 10.000 y 12.000 euros por metro cuadrado. En activos singulares de obra nueva, los máximos pueden escalar hasta una horquilla de 15.000 a 18.000 euros por metro cuadrado en ubicaciones como Paseo de Gracia o Turó Park.

Los puntos de apoyo de ese comportamiento son:

Oferta muy limitada de vivienda nueva de alta gama.

Alta demanda en ubicaciones consolidadas.

Capacidad de los activos singulares para diferenciarse del mercado general.

Interés persistente de compradores nacionales e internacionales.

Más baratas que París, Londres, Nueva York o Ginebra

El atractivo de Lisboa, Madrid y Barcelona no se explica solo por sus expectativas de crecimiento. También influye la distancia que aún mantienen frente a las grandes capitales internacionales en cuanto a precio:

París : 19.000 euros por metro cuadrado.

: 19.000 euros por metro cuadrado. Londres : 18.200 euros por metro cuadrado.

: 18.200 euros por metro cuadrado. Nueva York : 25.000 euros por metro cuadrado.

: 25.000 euros por metro cuadrado. Ginebra : 26.300 euros por metro cuadrado.

: 26.300 euros por metro cuadrado. Tokio : 29.100 euros por metro cuadrado.

: 29.100 euros por metro cuadrado. Hong Kong: 34.800 euros por metro cuadrado.

Madrid, con 11.700 euros por metro cuadrado, cuesta alrededor de un 38% menos que París y un 36% menos que Londres. Barcelona, con 9.600 euros por metro cuadrado, se sitúa aproximadamente a mitad de precio de París y cerca de un 47% por debajo de Londres.