Madrid-Barajas adelanta a Ámsterdam y se convierte en el cuarto aeropuerto de Europa por número de pasajeros

El aeropuerto de la Comunidad de Madrid, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, continúa su particular escalada en comparación con sus rivales europeos. Después de recuperar la quinta plaza en 2023 en detrimento del aeródromo alemán de Franckfurt, ahora ha superado al de Ámsterdam-Schiphol y recupera también la cuarta plaza de Europa por número de pasajeros, lugar que ya ocupó en 2010. Madrid-Barajas tiene por delante a Estambul, Londres-Heathrow y París-Charles de Gaulle.

De acuerdo con los datos de tráfico mensuales publicados por Aena, la compañía pública dueña de los aeropuertos españoles, el aeródromo de Madrid ha cerrado los nueve primeros meses de este año con 53,38 millones de pasajeros, después de sumar otros 6,3 millones en septiembre -este jueves ha comunicado los de octubre, otros 6,4 millones-.

En este mismo periodo, de enero a septiembre, último dato publicado por el aeropuerto holandés, el aeródromo de Ámsterdam-Schiphol registró un tráfico de 52,1 millones de pasajeros, quedando claramente por detrás ya de la infraestructura de la capital española.

Madrid confirma por tanto este año el sorpasso a Schiphol, después de que en 2024 y 2025 se quedara muy cerca de recuperar esta cuarta plaza entre los aeropuertos europeos. En 2024, la infraestructura española cerró con 66,19 millones de pasajeros, mientras que Ámsterdam registró 66,8 millones.

Un año después, en 2025, Madrid-Barajas cerró el ejercicio con 68,17 millones, mientras que el aeródromo holandés todavía estaba por delante al registrar ese año 68,77 millones. La diferencia apenas varió en 2025.

Sin embargo, este 2026 el aeropuerto madrileño ha dado un importante estirón al calor de los grandes eventos que se han celebrado en la capital, como la visita del Papa León XIV, los conciertos de Bad Bunny o Shakira, o la carrera de Fórmula 1 en Madring.

Con la evolución actual del aeropuerto madrileño, a final de año todo apunta a que superará por primera vez los 70 millones de pasajeros. Hasta octubre, Madrid-Barajas suma 59,8 millones de pasajeros, por lo que la barrera de los 70 millones está cerca de superarse.

Barajas ya ocupó la cuarta plaza en el ranking europeo en 2010, por detrás de Londres, París y Ámsterdam. En ese momento, Estambul aún estaba en pleno crecimiento y Frankfurt también. El aeródromo alemán superó posteriormente a Madrid y quedó relegada al sexto puesto.

Pero en los últimos años Madrid ha vuelto a recuperar el terreno perdido y en 2022 adelantó a Frankfurt y recuperó el quinto puesto. Ahora, en este 2026, Barajas ha recuperado también la cuarta plaza, relegando ya claramente a la infraestructura alemana y a la holandesa.

Los planes que presentó Aena para el aeropuerto de Madrid en 2024 sitúan al aeródromo de la capital con 90 millones de pasajeros en 2031. A ello contribuirá la ampliación de los destinos con Asia, manteniendo el liderazgo de la ruta Europa-Hispanoamérica.

Además de Madrid, Estambul es el aeropuerto que más ha crecido en estos años. En estos momentos, el aeródromo turco se ha convertido en el líder mundial en conexiones, adelantando a Londres. Ámsterdam es tercero, Kuala Lumpur cuarto y Chicago, quinto.