El fundador de Burger King España se une a un grupo de inversores para recuperar el control de la empresa por 2.300 millones

Burger King se españoliza, al menos en nuestro país. Durante la tarde de este viernes, Restaurant Brands Europe (RBE), la matriz propietaria de los derechos en España de la célebre cadena de restaurantes, ha anunciado un cambio de calado en su estructura accionarial con la salida del fondo británico Cinven, que hasta ahora ostentaba la mayoría del capital, y la adquisición del 51% por parte de un grupo de inversores españoles liderado por Gregorio Jiménez.

Jiménez es el fundador y presidente de RBE y, a partir de ahora, también el accionista mayoritario junto con Grupo Costa, Point Break Capital Managment y otros inversores conocidos entre los que destacan los empresarios Santiago Jiménez y Fernando Núñez. La operación, según ha explicado la compañía, cuenta con el respaldo de Restaurant Brands International, cosa no poco importante ya que esta última es la que tiene los derechos sobre la marca.

La venta se ha cerrado por un total de 2.300 millones de euros, una cantidad que los compradores financiarán con un préstamo de 1.400 millones firmado con Santander CIB, JP Morgan y BBVA.

Lo cierto es que compran un gigante, pues en los últimos nueve años RBE ha multiplicado sus ingresos por cinco veces, pasando de los apenas 282 millones de 2017 a 1.541 millones en 2025. Esto, por el tirón tanto de Burger King como de las otras marcas de la empresa: Popeyes y Tim Hortons en España, Portugal e Italia.

Una de las características más sobresalientes de RBE son sus activos inmobiliarios, pues cuenta con 1.150 restaurantes propios -dentro de una red de más de 1.400 locales si se le suman los franquiciados- y da empleo a más de 26.000 personas de forma directa y 42.000 contando toda la red.

«Esta operación representa un paso natural en la evolución de Restaurant Brands Europe y reafirma mi compromiso con el proyecto. Afrontamos esta nueva etapa con una visión de largo plazo, apoyados en un equipo extraordinario, unos socios comprometidos y unas marcas con un gran potencial de crecimiento», ha sostenido Gregorio Jiménez en declaraciones recogidas por Europa Press.