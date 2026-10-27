Los beneficios después de impuestos de Abanca han disminuido un 13,6% hasta los 579 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2026 frente al mismo período del año anterior. El banco gallego achaca esta disminución al incremento de la tasa fiscal efectiva provocado por «el menor uso de créditos fiscales», ya que sus ganancias antes de impuestos se incrementaron un 2,4%.

El grueso de las métricas financieras muestra crecimientos naturales de la entidad financiera. Durante los nueve primeros meses, Abanca aumentó su margen bruto un 3,7% hasta los 1.668 millones de euros y su volumen de negocio ascendió a 142.000 millones de euros, un 6,4% más.

La rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE), una variable muy relevante para los bancos, se situó en el 12,2%. La tasa CET1, que mide las reservas obligatorias que debe un banco mantener, cerró en el período en el 13,3%, con 1.900 millones de euros de holgura de su capital.

La entidad financiera ha conseguido mantener contenidos los riesgos. Su morosidad se sitúa en el 1,8% y la tasa de cobertura frente a créditos dudosos se encuentra en el 88,4%.

El banco gallego incrementó en el último trimestre en 116.000 su volumen de clientes. Abanca concedió, además, más de 14.000 millones de euros en financiación a empresas y particulares.