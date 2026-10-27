Ferrovial eleva sus ingresos un 10,8% hasta septiembre por el tirón de Autopistas y Construcción en EE.UU.

El buen desempeño de su división de autopistas en EE.UU. y una consistente contribución en Construcción han disparado a Ferrovial en los primeros nueve meses de 2026, hecho que ha resultado en alzas de doble dígito tanto en ingresos como en resultado bruto de explotación ajustado (EBITDA ajustado).

Concretamente, el EBITDA ajustado (que mide la rentabilidad real) ascendió a 1.210 millones de euros en los primeros nueve meses del curso, lo que supone un aumento del 21,8% interanual, mientras que los ingresos alcanzaron los 7.402 millones de euros, un 10,8% más. Esto redundó en una sólida posición financiera, con una liquidez de 5.071 millones de euros y una posición neta de caja consolidada de 1.660 millones, aunque este dato excluye los proyectos de infraestructuras de la compañía.

Como ya se ha avanzado, dos divisiones pesaron especialmente en la cuenta de resultados. Los ingresos de la división de Autopistas avanzaron un 14,7% interanual, hasta los 1.134 millones de euros, un alza que se explica fundamentalmente por el crecimiento en Norteamérica, donde la compañía recibió 524 millones de euros en dividendos procedentes de sus proyectos. El EBITDA ajustado de esta división, por su parte, aumentó un 12,4%, hasta los 816 millones de euros.

En ese mercado, Ferrovial ha recibido buenas noticias en los últimos meses, pues en agosto de 2026 el consorcio que lideraba fue seleccionado para desarrollar los carriles exprés de la I-24 Southeast en Nashville, Tennessee, proyecto que alcanzó su cierre comercial en septiembre de este año. El 15 de octubre de 2026, a su vez, otro consorcio también liderado por la compañía ganó el proyecto de la I-285 East en el área metropolitana de Atlanta, Georgia. Además, y ya fuera de los EE.UU., la empresa forma parte del consorcio seleccionado para desarrollar la autopista D35 en la República Checa.

Precisamente, los carriles exprés en Estados Unidos registraron una evolución favorable de los ingresos por transacción, superando significativamente la inflación que sufre ese país. En Canadá, por su parte, la autopista 407 ETR mostró un crecimiento de EBITDA e ingresos de doble dígito entre enero y septiembre. Sobre esto, y como ya se ha avanzado, hay que recordar que el consejo de la 407 ETR ha aprobado el pago de un dividendo de 1.050 millones de dólares canadienses en el cuarto trimestre de 2026.

La división de Construcción, a su vez, logró un margen EBIT ajustado del 4,1%, superando el objetivo medio de la compañía a largo plazo del 3,5%. A esto se suma el máximo histórico de la cartera de pedidos, con 18.994 millones de euros, de los cuales Norteamérica representa el 51%, Polonia el 21% y España el 15%.

“Los resultados de los primeros nueve meses de 2026 ponen de manifiesto la fortaleza del modelo de negocio de Ferrovial, impulsado por el sólido desempeño de nuestras divisiones de Autopistas y Construcción, especialmente en Norteamérica», ha explicado Ignacio Madridejos, consejero delegado de la compañía, antes de reivindicar su apuesta por infraestructuras de alta calidad en mercados en crecimiento como fuente de retornos atractivos.

«Nuestros recientes éxitos en Tennessee y Georgia reflejan la experiencia acumulada y la sólida trayectoria de nuestros proyectos de carriles exprés en Estados Unidos. Estos hitos abren nuevas oportunidades para seguir buscando generar valor a largo plazo para Ferrovial y sus grupos de interés mediante exitosas colaboraciones público-privadas”, ha añadido.