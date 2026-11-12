Repsol y Enagás Renovable volverán a colaborar juntos tras el proyecto de Cartagena. Ambas compañías se han aliado para instalar un electrolizador de 150 MW en Tarragona con el objetivo de producir hidrógeno por valor de 400 millones de euros. Esta iniciativa representa el tercer electrolizador en la ciudad catalana.

La nueva instalación tendrá capacidad para producir más de 22.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable. El objetivo es emplear este elemento en la Ecoplanta y en la refinería de Tarragona para fabricar metanol renovable y productos de baja huella de carbono.

La directora de hidrógeno renovable de Repsol, Maribel Rodríguez, ha señalado que este electrolizador y la Ecoplanta «representan una plataforma industrial integrada que sitúa a Tarragona en el centro de nuestra transformación».

Repsol y Enagás Renovable, compañía participada mayoritariamente por HY24, la firma de inversión de hidrógeno más relevante del planeta, estiman que el electrolizador generará unos 1.000 empleos directos, indirectos e inducidos.

La iniciativa ha sido seleccionada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para ser cofinanciada con 104 millones de euros del plan de los Valles del Hidrógeno. «Es un proyecto con escala, que suma a la red de polos industriales que están situando a España como referente en moléculas verdes en el sur de Europa», ha indicado Luis Iglesias, director de desarrollo de negocio y operaciones de hidrógeno de Enagás Renovable.

El hidrógeno es una de las fuentes de energía que están despertando el interés de cada vez más empresas. Su alto potencial permitiría obtener energía, bien en cooperación con la red gasística, bien, con baterías y motores que utilicen el hidrógeno como combustible.