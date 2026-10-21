Moeve amplía hasta final de año el doble de ahorro para sus clientes

Moeve vuelve a ampliar su campaña ‘Estamos Contigo’ teniendo en cuenta el contexto de altos precios de la energía. Hasta el 31 de diciembre, todos los usuarios de Moeve gow obtendrán un ahorro de 10 céntimos por litro en sus repostajes, el doble de lo habitual, utilizando cualquier método de pago para particulares. Se trata de una campaña de descuentos que la energética activó a mediados de septiembre para acompañar a los más de 4 millones de clientes de Moeve gow.

Así, los miembros de este programa podrán acumular un ahorro de hasta 40 céntimos por litro de combustible, en función del uso que hagan de las distintas ventajas asociadas al programa. De esta manera, un conductor que realice un repostaje de 50 litros podrá obtener hasta 20 euros de saldo. Cualquier cliente puede unirse de manera inmediata, gratuita y sencilla a Moeve gow y disfrutar de estas ventajas y del resto de alianzas.

Descuento directo para clientes profesionales

En paralelo, Moeve también acompaña a sus clientes profesionales con un descuento directo de 10 céntimos por litro de combustible durante las mismas fechas a través de Moeve pro direct. De esta manera, la compañía ayuda a aliviar el gasto energético a empresas, trabajadores autónomos y conductores profesionales, para los que la movilidad es esencial en el desarrollo de su actividad.

En palabras de Pierre-Yves Sachet, vicepresidente ejecutivo de Mobility en Moeve: «Ante un contexto que sigue marcado por los elevados precios de la energía y los combustibles, hemos decidido ampliar nuevamente nuestra campaña de descuentos para continuar apoyando a nuestros clientes. Con esta medida, podrán seguir beneficiándose de un ahorro adicional que duplica las ventajas habituales. Queremos corresponder a la confianza que depositan en nosotros ayudándoles a reducir el coste de sus desplazamientos en un momento en el que la movilidad sigue suponiendo un esfuerzo añadido para muchas familias y profesionales».

Todos estos descuentos se implementarán en cualquier tipo de combustible (gasolinas, gasóleos y gas licuado) y estarán accesibles en toda la red de estaciones de servicio de Moeve y Cepsa en España.