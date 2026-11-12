Mapfre celebra su reunión anual de CEOs en Chile coincidiendo con el 40 aniversario de actividad en el país

Mapfre ha elegido Chile para celebrar su reunión anual de CEOs, en la que participan todos los primeros ejecutivos de los países donde la compañía tiene negocio, así como los de las unidades Mapfre RE, Mapfre Global Risks, Mawdy y otros altos directivos del Grupo.

En este encuentro, se ha revisado la estrategia de negocio de los diferentes países y unidades, elaborada a partir de las orientaciones estratégicas ya definidas para el próximo ciclo, para alinearlas y definir el Plan Estratégico del Grupo 2027-2029, que se presentará el próximo año.

Mapfre está diseñando su futuro teniendo muy en cuenta las posibilidades que la inteligencia artificial aporta al negocio, mejorando la experiencia de los clientes y facilitando que los profesionales de la compañía puedan poner más foco en la cercanía y creación de valor adicional para ellos. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de seguir fomentando la inclusión aseguradora y la accesibilidad a la protección económica y social que ofrece el seguro a las personas.

Al mismo tiempo, el próximo Plan tiene que dotar a la compañía de la capacidad y flexibilidad que exigen el contexto geopolítico y la amenaza global que suponen los ciberriesgos para todo tipo de industrias y sociedades.

“Reunirnos en Chile en el año de su 40 aniversario es reconocer la confianza que este país ha depositado en Mapfre. Desde aquí queremos avanzar en el Plan Estratégico que nos permitirá seguir creciendo con rentabilidad, y con la flexibilidad necesaria para gestionar el entorno complejo y cambiante actual”, afirmó Antonio Huertas, presidente de Mapfre.

40 años en Chile

Esta reunión en Chile tiene también como objetivo participar en la celebración del 40 aniversario de actividad de Mapfre en el país. La celebración de las cuatro décadas reunió a más de 400 invitados en el Club de Planeadores de Vitacura, a la cual asistieron directivos, socios estratégicos, representantes gremiales, corredores, clientes y colaboradores. Entre ellos, Alejandro Alzérreca, presidente de la Asociación de Aseguradoras de Chile A.G (AACH); Mario Chamorro, Gerente General del Banco Internacional; Dra. Anamaria Arrigada, presidenta del Colegio Médico (COLMED); y Ernesto Díaz, CEO Chile de MARSH, entre otros.

Durante la jornada, el CEO global de Mapfre, Antonio Huertas Mejías indicó que “durante estos 40 años, Chile nos ha puesto a prueba en todos los escenarios. Sin embargo, nuestro compromiso se ha mantenido intacto. Porque proteger es parte de nuestra esencia y la dimensión que guía nuestro propósito”. Por su parte, la CEO de Mapfre Chile, Eva Tamayo destacó que “hemos crecido con Chile, acompañamos a familias y empresas cuando más lo necesitan. Estuvimos presentes en tragedias y pudimos demostrar nuestro compromiso absoluto con la sociedad”.

Desde su llegada en 1986, y en estos 40 años, Mapfre evolucionó hacia un modelo multiproducto y multicanal, con la creación del negocio de Seguros de Vida; un hito estratégico, el ingreso a banca seguros y grandes riesgos; y, más recientemente, una transformación digital orientada a un cliente más conectado.

Hoy cuenta con más de 270.000 clientes, 22 oficinas de Arica a Magallanes y más de 340 colaboradores en Chile. A su vez, a nivel regional, es la aseguradora líder en Latinoamérica, está presente en prácticamente todos los países de América Latina, en muchos de ellos desde hace más 40 años, y solo en empleo directo cuenta con más de 14.000 colaboradores.