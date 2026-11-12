IQUO lanza NOVA y abre al inversor particular la rehabilitación de vivienda prime en Madrid

Comprar, rehabilitar y vender vivienda en las mejores calles de Madrid ha sido tradicionalmente un negocio reservado a grandes patrimonios y operadores especializados. Seis meses después de presentar su plataforma de inversión, IQUO da el siguiente paso con NOVA, una línea de operaciones de transformación residencial en las que el inversor particular puede participar junto a la compañía.

Las tres primeras operaciones se sitúan en los dos distritos más caros de la capital. Según los últimos datos de Idealista, el barrio de Salamanca cerró agosto con un precio medio de 10.841 euros por metro cuadrado y Chamberí con 9.209 euros, frente a los 6.471 euros de la media de Madrid.

«NOVA es la prueba de que el modelo funciona sobre activos concretos. El inversor sabe qué vivienda compra, cuánto cuesta la reforma y a qué precio saldrá al mercado», afirma Javier Gefaell, CEO de IQUO.

Con el suelo prácticamente agotado en el centro de Madrid, la renovación de la oferta residencial pasa por rehabilitar el parque existente. NOVA se centra en ese segmento: pisos en fincas clásicas de ubicaciones consolidadas cuya distribución y calidades ya no responden a la forma de vivir actual.

Tres viviendas en Salamanca y Chamberí

En conjunto, las tres operaciones suponen una inversión cercana a los 4 millones de euros, entre adquisición y reforma, y un valor de mercado tras la transformación superior a los 5 millones.

NOVA Serrano transforma una vivienda en una de las calles más exclusivas de España. El proyecto redibuja por completo su distribución para convertirla en una casa de tres dormitorios, cada uno con baño propio, con salón comedor abierto y terraza.

NOVA Porlier se ubica en la calle General Díaz Porlier, en el barrio de Goya, a unos siete minutos a pie de la Milla de Oro y con el Retiro y la plaza del Marqués de Salamanca en su entorno. La vivienda, de 121 m², se redistribuye en tres dormitorios en suite, salón, comedor, cocina abierta, aseo de visitas y zona de lavado.

NOVA Luchana, en el número 10 de la calle Luchana, lleva el modelo a Chamberí. La vivienda, de 79 m², se transforma en dos dormitorios en suite, salón comedor, cocina abierta, aseo y zona de lavado.

El diseño, la arquitectura y la decoración de las tres viviendas corren a cargo de Punta Terra, estudio galardonado con múltiples premios internacionales. Su propuesta redibuja la planta para que todos los dormitorios tengan baño propio y abre las zonas de día, con maderas naturales, tarima en espiga e iluminación indirecta.

«La diferencia entre un piso por reformar y una vivienda prime está en el proyecto. Por eso trabajamos con un estudio como Punta Terra y no con una reforma estándar», señala Gefaell.

Modelo de coinversión con intereses alineados

Cada operación NOVA se estructura en coinversión a través de la plataforma de IQUO, con la compañía invirtiendo junto a sus socios. Entre las tres, las operaciones reúnen más de 1,2 millones de euros de capital de inversores y cada una se completa en un plazo máximo de nueve meses, desde la compra hasta la venta.

Como el resto de operaciones de IQUO, cada proyecto se articula a través de un vehículo independiente (SPV), lo que aísla el riesgo de cada activo y ofrece mayor seguridad jurídica y financiera al inversor.

La estructura fija una rentabilidad preferente del 10% anual para el inversor. Solo una vez alcanzada esa cifra, el beneficio adicional de la venta se reparte a partes iguales entre el inversor e IQUO, que percibe esa mitad como comisión de éxito y gestión.

«Invertimos junto a nuestros socios y solo ganamos más cuando ellos han obtenido antes su rentabilidad. Es el mismo esquema que utiliza el capital institucional, ahora al alcance del inversor particular», explica Gefaell.

Una línea con vocación de continuidad

NOVA nace como una línea estable de proyectos dentro de la plataforma, con la que IQUO prevé seguir incorporando activos en ubicaciones consolidadas de Madrid y avanzar hacia su objetivo de canalizar 20 millones de euros de inversión en su año de consolidación.

«En el centro de Madrid buena parte de la vivienda que necesita la ciudad ya está construida. Lo que falta es devolverla al mercado en condiciones de vivirse durante las próximas décadas», concluye Gefaell.