Grupo Tello Alimentación ha formalizado la adquisición de Moreno Plaza, compañía cárnica con sede en Alhaurín el Grande (Málaga), que factura 55 millones de euros y cuenta con 157 trabajadores. Con esta incorporación, el Grupo alcanzará una facturación agregada conjunta de 465 millones de euros y llegará hasta los 1.600 empleados, reforzando su posición entre los diez principales operadores cárnicos de España.

La operación se enmarca en la estrategia de crecimiento de Grupo Tello y refuerza especialmente su presencia en el mercado de carne fresca. La incorporación de Moreno Plaza permitirá ampliar su oferta en distintas categorías cárnicas y complementar sus capacidades industriales y comerciales.

Paulino Tello, CEO de Grupo Tello Alimentación, señala que “esta adquisición representa un paso muy importante en nuestra estrategia de crecimiento y consolidación dentro del sector cárnico español. La incorporación de Moreno Plaza, una compañía con un profundo arraigo en el sector cárnico andaluz nos permite ganar dimensión, reforzar nuestra posición en el negocio de la carne fresca y diversificar nuestra oferta con nuevos productos para seguir ofreciendo soluciones competitivas y de calidad a nuestros clientes”.

Moreno Plaza, más de un siglo de trayectoria en el sector cárnico

La incorporación de Moreno Plaza supone también la continuidad de un proyecto empresarial familiar con más de un siglo años de trayectoria. José Moreno, consejero de Moreno Plaza, destaca la importancia de esta nueva etapa: “Para nuestra familia es fundamental que el proyecto que hemos construido durante tantos años tenga continuidad y siga creciendo de forma sostenible. Esta integración en Grupo Tello, también de origen familiar, nos aporta la solvencia y la capacidad necesarias para lograrlo, garantizando el futuro de la empresa, de sus trabajadores y de nuestro legado”.

La integración se desarrollará manteniendo la actividad habitual de la compañía y su estructura de empleo. Con esta operación, que ha contado con el asesoramiento integral de Deloitte durante todo el proceso de M&A, Grupo Tello, cuyas marcas ya están muy presentes en el mercado andaluz, refuerza su posición en el sur de España con una base industrial propia, apostando por el arraigo empresarial y la contribución de la actividad industrial al mantenimiento del tejido económico y social del entorno rural.