En plena campaña de Navidad, Xavier Caravaca y su familia han llegado a empaquetar regalos hasta las tres de la madrugada. Cuando quedan pedidos por salir, sus padres, su hermana y su mujer bajan con él a la fábrica. Esas noches, cenan pizza entre cajas.

Caravaca, valenciano de 28 años, dirige Unicos, una empresa de regalos personalizados que factura unos cinco millones de euros al año. De sus instalaciones salen alrededor de 300.000 artículos anuales, más de 800 al día de media. Cada uno incorpora un nombre, una fotografía o una fecha elegidos por el cliente.

La fábrica ocupa 2.000 metros cuadrados en Valencia y cuenta con más de 600.000 euros en maquinaria. El catálogo incluye productos desde 9,99 euros.

Las normas de la casa

«Trabajar con tu familia tiene algo bueno: nadie se va a casa sin que el problema esté resuelto», explica Caravaca. «Para ellos no es un trabajo más: es la empresa de casa, y la cuidan como tal».

Los pedidos deben salir en 24 horas y la producción se realiza en las instalaciones de la empresa. Al principio, la fabricación se encargaba a un proveedor externo. «Después decidimos fabricarlo todo nosotros. Es la única forma de controlar la calidad, enviar rápido y mantener precios asequibles», señala Caravaca. Si el acabado de un regalo genera dudas, se repite antes de enviarlo. Si llega en mal estado, se rehace.

«Cuando regalas, quien queda bien o mal eres tú. Por eso tratamos cada pedido como si el regalo fuera nuestro», resume.

Lo que va bajo el árbol

Estas semanas pasa por la fábrica lo que miles de familias van a regalar: una bola de Navidad con la foto de los niños, un despertador con el escudo de su equipo, unos calcetines con la foto de su mascota o un calendario de Adviento personalizado.

En Navidad, lo que más se pide es la decoración personalizada y los regalos para la familia. Antes de comprar, cada cliente ve en pantalla cómo va a quedar el suyo.

Su primer negocio empezó con tres euros

La primera inversión de Xavier Caravaca fueron tres euros. Tenía 13 años y se los dio su madre, que hoy trabaja con él, para pagar el alojamiento de un servidor de Minecraft que, según cuenta, llegó a ser el más grande de habla hispana. En 2020, con 22 años y la empresa recién creada, dijo en una entrevista con La Vanguardia: «Mi objetivo es poder ganar tanto dinero como pueda para que a mi familia nunca le falte de nada». Seis años después, lo que no les falta es trabajo.

La empresa nació entonces con otro nombre, Transparent Gift, y un solo producto. En septiembre de este año pasó a llamarse Unicos, «porque no hay dos regalos iguales», según su fundador, y pagó 50.000 euros por el dominio unicos.com.

Hoy, su catálogo reúne más de 700 modelos de regalos originales. La empresa vende en España, Portugal, Francia, Italia y Alemania y da empleo a 29 personas.

El siguiente objetivo es alcanzar los siete millones de euros de facturación anual en 2029.