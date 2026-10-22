Cox se incorpora a CEOE y Riquelme será miembro del Consejo Asesor de Garamendi

Cox se ha incorporado como miembro en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La utility de energía y agua quiere reforzar su vínculo con el tejido empresarial nacional al integrarse en la principal organización patronal de España.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, y Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, han formalizado la incorporación de la compañía a la organización empresarial en un acto en el que se ha enfatizado el compromiso de la firma por mejorar el desarrollo económico y empresarial de España.

«Para Cox es un orgullo incorporarse a CEOE y participar activamente en una organización que representa al conjunto del tejido empresarial español», ha señalado Riquelme. «Compartimos el compromiso de impulsar una economía competitiva, capaz de atraer inversión, generar empleo y afrontar con ambición los grandes retos que tenemos por delante», ha añadido el presidente de Cox.

Como parte de esta nueva etapa, Riquelme se incorporará también al Consejo Asesor de Garamendi y participará en distintas comisiones de trabajo de la organización. Desde estos espacios, Cox contribuirá al análisis y desarrollo de propuestas vinculadas a los principales desafíos empresariales y económicos de los próximos años.

Cox quiere, en particular, poner a disposición del empresariado español sus conocimientos de integración en gestión del agua, seguridad de las infraestructuras y energía. El objetivo es mejorar la productividad y competitividad de España ante unos recursos cada vez más relevantes.