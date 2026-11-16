Air Europa expone la evolución de sus uniformes históricos en su sede de Palma

Air Europa ha inaugurado en su sede de Llucmajor, en Mallorca, una exposición que recorre la historia de la aerolínea a través de la evolución de los uniformes de sus tripulantes. La iniciativa, que forma parte de las actividades llevadas a cabo este año con motivo del 40º aniversario de la compañía, nace no solo con la intención de compartir las transformaciones vividas en este ámbito a lo largo del tiempo, sino, sobre todo, como un homenaje a aquellos profesionales de la compañía que representan el rostro más cercano al cliente.

A lo largo de estas cuatro décadas, los uniformes de los equipos a bordo han cambiado de diseño en seis ocasiones y los modelos expuestos recuperan, de manera completa, cada uno de estos cambios.

La muestra permite comprobar cómo la uniformidad ha ido adaptándose a los cánones de la moda buscando, al mismo tiempo, responder a las necesidades de las personas que debían vestirlas, combinando comodidad, funcionalidad y vanguardia. Así, la iniciativa permite ver desde los primeros modelos de 1986, en los que el color granate se alineaba con la librea original, hasta los actuales en sus característicos tonos azul marino y blanco que, desde 2008, identifican a las tripulaciones de Air Europa a lo largo de toda su red de destinos.

La exposición, que inicialmente estará en el hall de las oficinas de Air Europa en Mallorca, se mantendrá de forma indefinida en las instalaciones de la compañía.