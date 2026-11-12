España es un país hostil para fundar una empresa y que sobreviva. Una de cada cuatro sociedades mercantiles constituidas en España en los últimos cinco años ha cesado su actividad, según el Informe Pyme presentado este miércoles. Las compañías señalan que dos de las principales causas detrás del cierre de miles de negocios son los costes laborales y la carga fiscal.

El estudio realizado conjuntamente por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Faedpyme) ha puesto el acento en la continuidad de las sociedades más pequeñas que articulan la economía.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que la demografía empresarial se encuentra en un frágil escenario. En septiembre, la creación de empresas descendió casi un 1% y el capital promedio aportado para crearlas disminuyó un 9% hasta los 40.400 euros con respecto al año pasado.

Las causas por las que una sociedad debe cerrar son múltiples, pero los empresarios apuntan a una serie de factores comunes detrás de ello. En el plano de los gastos de una empresa, las dos principales razones señaladas en el estudio para poner fin a un negocio son la carga fiscal y los costes laborales.

En cuanto a los factores externos, nuevamente el papel del Estado vuelve a ser objeto de atención. Los empresarios consideran que la excesiva regulación y burocracia, así como la falta de personal cualificado, son dos de las principales vulnerabilidades que no pueden controlar y que derivan en cierres.

Empresas familiares

La pyme es la columna vertebral de la economía española. Representa el 99% de las empresas y da trabajo a dos tercios de la mano de obra del país. El modelo que impera en ellas es el de la empresa familiar, con un 67% bajo esta fórmula.

Ante esta situación, entre los factores internos que llevan al cierre de un negocio, se encuentra la falta de relevo generacional. Un problema acuciante que en sectores artesanales está afectando a áreas enteras de la economía.

CGE y Faedpyme estiman que la antigüedad promedio de una pyme es de 26,5 años, siendo las empresas familiares las más longevas, con una esperanza de vida de 29 años. El tamaño también influye en su antigüedad: las más pequeñas tienen una actividad de 24,6 años, mientras que las firmas medianas acumulan una vida promedio de 35 años.