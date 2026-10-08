Madrid acoge los VIII Premios +50 Emprende que busca los mejores proyectos de emprendimiento sénior

La VIII edición de los Premios +50 Emprende arranca su gira por España con su primera parada en Madrid el 14 de octubre, con el objetivo de identificar y apoyar nuevas ideas y proyectos de negocio promovidos por emprendedores sénior. Estos galardones son una iniciativa de SAVIA, proyecto de Fundación Endesa y Fundación Máshumano, y de la productora 02:59 Films.

La gira de estos premios, que ya son la convocatoria más importante de España para el impulso del emprendimiento de profesionales mayores de 50 años, recorrerá otras ciudades: Barcelona el 28 de octubre, Toledo el 4 de noviembre, Sevilla el 2 de diciembre, y volverá a Madrid el día 16 de diciembre. Como punto final de este recorrido, la gira tendrá lugar en Palma de Mallorca el 14 de enero.

La parada de la gira de los VIII Premios +50 Emprende en Madrid se realizará en la sede de Endesa (Calle de la Ribera del Loira, 60 28042 Madrid) entre las 10:00 y las 14:00 horas. Se habilitará un espacio de grabación donde los emprendedores sénior podrán presentar presencialmente sus proyectos, lo que les permitirá participar de forma directa y sencilla, y contarán con la ayuda de la productora 02:59 Films.

Los emprendedores interesados en presentar su proyecto ese día deberán inscribirse previamente en el formulario de la web de SAVIA. En la presentación deberán indicar su nombre, edad, ciudad de residencia, por qué quieren emprender y en qué consiste su proyecto.

Los Premios +50 Emprende, que se celebran este año su ya octava edición, se han consolidado como una plataforma clave para dar visibilidad al potencial emprendedor de los profesionales sénior, fomentando no solo el desarrollo de proyectos innovadores, sino también promoviendo un cambio cultural necesario para erradicar los prejuicios por edad en el entorno laboral.

La VIII edición de los Premios +50 Emprende

La convocatoria de los premios permanecerá abierta hasta el 17 de enero de 2027. En este plazo, las personas mayores de 50 años con ideas o proyectos emprendedores que no puedan asistir a ninguna de las paradas podrán participar online rellenando el formulario disponible en la página web, y enviando un vídeo con una duración máxima de tres minutos en el que indiquen su nombre, edad y ciudad de residencia, y cuenten en qué consiste su proyecto y por qué decidieron emprender.

En esta nueva edición, se mantienen los seis premios que se reparten en dos categorías: Categoría General y Categoría de Emprendimiento Verde, creada en 2024 para premiar iniciativas ligadas a la transición energética y la economía circular. En total, se repartirán 33.000 euros en metálico: tanto en la categoría general como en la categoría verde se otorgará un primer premio de 10.000 euros, un segundo premio de 5.000 euros y un tercer premio de 1.500 euros.

Además de estos galardones, los proyectos ganadores recibirán 20.000 euros en especie, que incluyen formación y asesoramiento de colaboradores como 50 PRO, Afianza ARRABE INTEGRA Asesores, tQuity, Revista Emprendedores y Datahack. Este complemento tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los emprendedores sénior, ayudándoles a consolidar sus proyectos y mejorar su impacto en el mercado a través del asesoramiento empresarial, la formación especializada, incluyendo un coaching estratégico en el uso de la inteligencia artificial para impulsar la innovación y optimizar sus procesos.