Colas kilométricas en Lidl por el limpiador de tapicería que deja tu sofá como recién nuevo: elimina cualquier mancha en minutos

Limpiar un sofá en profundidad suele ser una de esas tareas que se van dejando para más adelante, ya que la mayoría de veces, cuesta bastante eliminar todas las manchas que se van acumulando. Por eso cuando llega el momento de ponerse con ello, lo normal es terminar recurriendo a productos específicos o incluso a servicios profesionales. Sin embargo, Lidl tiene ahora una alternativa pensada precisamente para resolver ese tipo de limpieza en casa. Se trata del aparato de limpieza de tapicería SilverCrest SPR 450 A1, un equipo compacto que trabaja en húmedo y que actualmente se vende por 49,99 euros.

La máquina está diseñada para sofás pero no sólo eso. También para colchones, alfombras, asientos del coche y otras superficies textiles que necesitan algo más que una pasada con la aspiradora. Su funcionamiento combina agua, producto de limpieza y aspiración para retirar la suciedad que queda atrapada entre las fibras. Lidl anuncia una fuerza de succión de 15.000 Pa y una potencia de aspiración de 38 AirWatt, de modo que nos sirve tanto para recoger el líquido utilizado durante la limpieza como la suciedad desprendida.

Colas kilométricas en Lidl por el limpiador de tapicería que deja tu sofá como nuevo

El SilverCrest SPR 450 A1 utiliza un sistema de limpieza en húmedo. El agua limpia se introduce en un depósito independiente y se aplica sobre el tejido que se quiere tratar. Después, la boquilla aspira de nuevo el líquido junto con la suciedad y lo lleva hasta un segundo depósito, evitando que el agua usada vuelva a mezclarse con la limpia.

Este tipo de funcionamiento permite trabajar directamente sobre zonas concretas, algo especialmente útil cuando aparece una mancha en un sofá, un colchón o el asiento del coche. También puede utilizarse para hacer una limpieza más amplia de la tapicería, siempre que el material admita este tipo de tratamiento. La máquina cuenta con un depósito de agua limpia de hasta 1 litro y otro para agua sucia de 0,6 litros. Ambos son desmontables, por lo que pueden llenarse y vaciarse sin tener que manipular todo el aparato.

15.000 Pa de fuerza de aspiración

Uno de los puntos que más destaca Lidl es la capacidad de aspiración. El aparato alcanza los 15.000 Pa y cuenta con 38 AirWatt de potencia de succión. Su función no es únicamente retira la suciedad, sino que recupera buena parte del agua utilizada durante el proceso. Y cuanto más líquido consigue absorber la máquina, menos humedad queda dentro de las fibras. Eso ayuda a reducir el tiempo necesario para que el sofá, el colchón o el asiento vuelvan a estar secos, aunque el resultado dependerá también del tipo de tejido y de la cantidad de agua empleada.

La potencia eléctrica total del equipo es de 450 W. No estamos, por tanto, ante una máquina industrial de gran tamaño, sino ante un limpiador doméstico concebido para manchas, mantenimiento periódico y superficies tapizadas de tamaño razonable.

Sirve también para colchones y asientos del coche

El sofá puede ser el uso más evidente, pero no es el único. El SPR 450 A1 está pensado también para alfombras, colchones y tapicerías del automóvil. La manguera mide 1,5 metros y el cable ronda los 3 metros, una combinación que permite moverse alrededor de muebles o trabajar dentro del coche sin tener que desplazar continuamente la máquina.

Además, el diseño es bastante compacto. La propia manguera puede recogerse alrededor del cuerpo del aparato, algo práctico cuando llega el momento de guardarlo. Para quienes viven en pisos pequeños o no quieren tener una máquina voluminosa ocupando medio armario, este formato juega a su favor. En la caja se incluye además una boquilla para tapicerías, un cepillo de limpieza y 100 ml de producto específico para alfombras y tapizados. Eso permite comenzar a utilizarlo sin tener que comprar inmediatamente accesorios adicionales.

No todas las manchas desaparecen igual

Aunque visto el aparato y sus características, podemos pensar en una solución casi instantánea para cualquier mancha, el resultado real dependerá de qué haya caído sobre el tejido y del tiempo que lleve allí. Sabemos que una mancha reciente de bebida no se comporta igual que grasa seca, tinta o suciedad acumulada durante meses, y además es importante comprobar antes las instrucciones de limpieza del sofá o colchón. Debemos tener en cuenta que algunos tejidos delicados no admiten agua o requieren tratamientos específicos, de modo que conviene probar primero en una zona poco visible. Por otro lado, usar demasiado producto tampoco garantiza un mejor resultado y puede dificultar el aclarado posterior.

El precio es uno de sus principales atractivos

Lidl vende actualmente el SilverCrest SPR 450 A1 por 49,99 euros, una cantidad bastante contenida para un aparato que combina pulverización y aspiración de líquidos, y que además, nos sirve para repetir la limpieza siempre que haga falta sin alquilar una máquina o contratar un servicio externo. Sofás, colchones, alfombras pequeñas o el interior del coche son precisamente los lugares donde puede sacársele más partido.

Por último, su tamaño reducido también facilita guardarlo después de cada uso. Una combinación de precio, potencia y formato compacto que explica por qué este tipo de limpiadores se ha convertido en uno de los productos de hogar más llamativos del catálogo de Lidl.