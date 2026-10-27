La reacción de Vinicius tras el Balón de Oro: se machaca en el gimnasio con Cristiano de fondo

Vinicius Jr. está reaccionando al complejo momento que atraviesa en el Real Madrid. El brasileño quiere volver a mostrar su mejor versión, después de cumplir con sus cuatro partidos de suspensión en la Liga. El jugador no acudió a la gala del Balón de Oro, que se celebró este lunes. En sus historias de Instagram, publica una foto entrenando en el gimnasio, que tiene un diseño de Cristiano Ronaldo en una de las paredes.

El atacante sabe que necesita recuperar esa punta de velocidad que le convierte en un dolor de cabeza para las defensas rivales. Para ello, tiene que potenciar al máximo su gran tren inferior. El extremo del Real Madrid se ha ejercitado junto a Sinésio Jr, jugador de fútbol sala que actualmente milita en el Viña Albali Valdepeñas.

Vinicius Jr working out alone in his gym. How much I wish he gets back to his best earlier https://t.co/YoKOwFc8gt — 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@fedevalv_) October 27, 2026

La gestión ante estos parones es determinante para conseguir un punto de inflexión. Lejos de hundirse y perder su brillo, Vinicius sigue mostrando su sonrisa habitual, junto al compromiso de llegar al campo con la mejor forma física posible. Sin embargo, no lo tendrá fácil para asegurarse la titularidad, ya que el rendimiento de Yan Diomande en la banda izquierda ha sido muy positivo.

El simbolismo también tiene su parte de importancia a nivel mental. El brasileño entrena con varios ídolos deportivos de fondo, donde destaca la figura de Cristiano Ronaldo. El portugués también vistió el famoso siete de la camiseta blanca y se jugó por la misma banda. El futbolista podría inspirarse en la capacidad de resiliencia ante las críticas del portugués.

¿Cuando vuelve a jugar Vinicius con el Real Madrid?

El extremo está muy cerca de estar disponible en la Liga, aunque tendrá que esperar al parón de selecciones para completar su sanción de cuatro partidos. El atacante podrá jugar el 21 de noviembre ante el Celta de Vigo, en el Santiago Bernabéu. En Champions no tiene ninguna restricción, lo que le permitió estar presente ante la Roma y el RB Leipzig. También podrá disputar el encuentro ante el AEK el 4 de noviembre.