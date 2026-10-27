La marca que viste a Mbappé cae casi un 4% en Estados Unidos tras la polémica con China

La marca deportiva On, por la que fichó Kylian Mbappé hace un mes, ha sufrido una importante caída en los mercados estadounidenses después de la polémica del futbolista del Real Madrid con China. El país asiático anunció que no emitirá la liga española por una broma de Mbappé, que hizo un comentario sobre «el dictador chino», mensaje por el que pidió perdón el futbolista francés.

On, la marca deportiva que ahora viste a Mbappé (que abandonó Nike hace tan sólo un mes), ha registrado descensos tras esta polémica. Sus acciones han caído un 3,5% este martes y en Estados Unidos explican que a los inversores de On les preocupa que se les relacione con este conflicto entre Mbappé y China.

Cabe recordar que Mbappé es la cara visible de On, una marca deportiva que con el fichaje del futbolista francés provocó un golpe en ese mundo. Kylian dejó Nike para pasarse a On, una empresa de la que, entre otros, forma parte Roger Federer como inversor. Esta marca deportiva, además, está en un proceso de expansión y tiene a Asia como uno de sus mercados prioritarios.

Según datos de la propia empresa, aproximadamente un 20% de todas sus ventas se hace a Asia (de la que China es el principal país de la región) y en el segundo trimestre de 2026 registraron un crecimiento del 54,7%. China es, además, el país en el que esta marca tiene más tiendas físicas.

El perdón de Kylian Mbappé

Ante toda la polémica surgida este martes, Mbappé pidió perdón por esa broma que hizo. «Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen en la que aparecía. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo», dijo Kylian Mbappé en su texto de disculpas.

«Siento un profundo respeto por el pueblo chino y por su historia, y lo lamento sinceramente», añadió Mbappé.