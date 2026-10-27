Tebas se rinde a la dictadura china, culpa a Mbappé y promete censurar a los jugadores para «prevenir situaciones similares»

La Liga ha reaccionado al boicot de China tras la broma de Kylian Mbappé sobre «el meme del dictador chino» que circula por internet. Desde la competición se desmarcan de las palabras del jugador del Real Madrid, que lo único que dijo en un podcast fue que el meme con el que más se ha reído «es ese en el que usan mi cara en un dictador chino» y por el que el gigante asiático ha tomado la decisión de dejar de emitir los partidos de la competición en su televisión pública. Desde la patronal, la reacción ha sido culpar al madridista, pedir disculpas en su nombre y anunciar un protocolo que censure en el futuro estos comentarios.

El futbolista hizo referencia a un meme en el que se le llama dictador y en el que sustituyen la cara de Mao Zedong, dictador que provocó la muerte de más de 50 millones de personas durante los 27 años que estuvo en el poder, por la suya. La broma no ha gustado nada en el país, provocando el cese de las emisiones de la Liga y que dos patrocinadores del futbolista anuncien que dejarán de serlo.

La reacción de la Liga no se ha hecho esperar y, como no podía ser de otra forma, el organismo dirigido por Javier Tebas vuelve a plegarse ante sus intereses económicos, aunque eso suponga darle la espalda a una de las mayores estrellas que tiene la competición. «LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos», apuntan en el comunicado lanzado.

No queda ahí, puesto que directamente responsabilizan al jugador, en lugar de excusarle diciendo que, simplemente, era un comentario sobre las bromas que circulan en redes sociales: «Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes».

La patronal señala que «el fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas», pasando por alto que en China sigue habiendo una dictadura que se mantiene desde el sangriento régimen de Mao: «Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana».

Finalizan el comunicado señalando que reafirman su «compromiso» con China y con «una relación construida durante años». «Estamos trabajando con nuestros socios e interlocutores institucionales en China para abordar esta situación. Asimismo, pondremos en marcha, en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares», terminan.