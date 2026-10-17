Hugo González saca pecho ante los Sixers de LeBron James

La pretemporada NBA está llegando a su fin, y Hugo González fue el gran protagonista de la noche del viernes 16 de octubre. El canterano del Real Madrid fue la estrella de unos Boston Celtics que vencieron a los Sixers de LeBron James (125-120).

El madrileño se fue hasta los 21 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en 20 minutos de juego partiendo desde el banquillo. El máximo anotador del equipo de Joe Mazzulla, aprovechando la ausencia de Jayson Tatum, Paul George y Derrick White, entre otros.

Lo hizo ante nada más y nada menos que la leyenda del deporte LeBron James. El ex de Cleveland, Miami y Lakers afronta su primera temporada en el ambicioso proyecto de Philadelphia junto a Jaylen Brown, Joel Embiid y compañía.

LeBron anotó 8 puntos, acompañado de 8 rebotes y 7 asistencias en la derrota de los suyos. Hugo dejó jugadas de gran valor, pinceladas del talento que tienen los Celtics entre sus manos, forjado en Valdebebas en la cantera del Real Madrid.

La perla de la formación blanca, que destacó en categorías inferiores y en los torneos del Adidas Next Generation europeos, tiene por delante una segunda temporada importante en Boston. Como parte de la rotación verde en unos Celtics sin el mencionado anteriormente Brown, su versatilidad defensiva y cada vez más recursos ofensivos pueden ser fundamentales.

Sergio de Larrea fue el otro español que saltó a la pista anoche, con 8 puntos y 4 asistencias en 25 minutos en la derrota de los Dallas Mavericks sobre Atlanta Hawks.

Hugo González, listo para su segundo año

La temporada NBA arranca la noche del 20 de octubre, con los New York Knicks defendiendo el anillo que consiguieron ante los San Antonio Spurs. Boston busca mejorar su rendimiento de la pasada campaña, donde tras quedar segundos en el Este, cayó ante los Sixers en la primera ronda de los Playoffs (3-4).

Hugo González promedió 3.9 puntos y 3.3 rebotes en los 74 partidos disputados en su primer año en Massachusetts, con un promedio de 14.6 minutos por encuentro. El canterano busca mejorar sus números y afianzarse en una rotación llamada a estar en los puestos altos de su conferencia.

Con el talento y desparpajo que le caracterizan, algo que vimos en su último año en el Real Madrid con Chus Mateo, el madrileño cuenta con todos los recursos para dar el salto en una NBA cada vez más competida y donde es más difícil conseguir un contrato con el paso de los meses.

Elegido en la posición 28 del Draft 2025 horas después de ganar la liga en la Fonteta ante Valencia Basket, Hugo ya carbura para el año más importante de su carrera. Los propios Celtics jugarán esa misma noche inaugural frente a uno de los ‘cocos’ y rivales a batir, los Detroit Pistons (21:00 h).