Las tres mejores zapatillas para caminar y hacer deporte en 2026 según los podólogos

Caminar y hacer deporte es clave para cuidar nuestra salud. No se trata sólo de apuntarse a un gimnasio, comprar equipamiento demasiado caro ni tener una preparación física especial. Basta con calzarse unas buenas zapatillas y salir a la calle, pero lo que si es clave es elegir correctamente el calzado porque puede marcar una diferencia importante cuando caminamos durante largos periodos de tiempo, intentamos completar los famosos 10.000 pasos diarios o hacemos deporte.

Los podólogos insisten en que no todas las zapatillas deportivas sirven para lo mismo. Una suela excesivamente blanda, una puntera demasiado estrecha o una mala sujeción del talón pueden terminar provocando molestias después de recorrer varios kilómetros. Por eso, antes de comprar unas deportivas conviene fijarse en aspectos como la amortiguación, la estabilidad, la flexibilidad y el espacio disponible para los dedos. En 2026 existen numerosos modelos que reúnen estas características y que pueden convertirse en grandes aliados para los que caminan a diario, hacen turismo o combinan sus paseos con entrenamientos. Entre las opciones más interesantes destacan tres propuestas de Brooks, Asics y Hoka.

Una de las primeras zapatillas que merece la pena tener en cuenta es la Brooks Adrenaline GTS 25. Este modelo está especialmente pensado para aquellos que buscan estabilidad durante la pisada sin renunciar a una amortiguación cómoda. Incorpora el sistema GuideRails, diseñado para proporcionar soporte y limitar los movimientos excesivos del pie. Es una alternativa interesante para los que pasan muchas horas caminando, especialmente sobre superficies duras como el asfalto. De hecho, los podólogos Samantha Landau y Janine Ferrigno-Taddeo la incluyen entre sus recomendaciones de calzado deportivo.

Brooks, Asics y Hoka, las marcas

La segunda protagonista es la Asics Gel-Nimbus 28, una de las grandes apuestas de la marca japonesa para 2026. Su principal atractivo está en la amortiguación, un aspecto especialmente importante cuando se acumulan muchos kilómetros durante la jornada. Su combinación de tecnologías de espuma y amortiguación PureGEL busca ofrecer una pisada cómoda y absorber parte del impacto contra el suelo. Es una opción interesante para quienes realizan caminatas prolongadas y también quieren utilizar sus zapatillas para correr o entrenar. Eso sí, su volumen y su altura pueden no resultar cómodos para todos los tipos de pie.

La tercera recomendación es la Hoka Clifton 11, un modelo que destaca por su ligereza y su capacidad de amortiguación. La marca ha conseguido convertir esta familia en una de sus referencias para los que buscan comodidad durante actividades deportivas y paseos largos. Su diseño está pensado para facilitar una transición fluida entre el apoyo del talón y el despegue de los dedos. Esto permite caminar durante bastante tiempo sin tener la sensación de llevar un calzado excesivamente pesado. También puede utilizarse para correr y realizar entrenamientos suaves, por lo que es una alternativa bastante completa.

Cumplir con la cifra de los 10.000 pasos se ha convertido prácticamente en un objetivo para todos, aunque hay que tener en cuenta que no es una obligación médica. Lo verdaderamente importante es mantener una actividad física regular y adaptada a cada persona. Lo fundamental es aumentar progresivamente la actividad y utilizar un calzado adecuado. No existe una zapatilla perfecta para todo el mundo: la mejor elección dependerá siempre de la pisada, la anchura del pie y las necesidades de cada persona.